Φωτιά στο Καπελέτο Ηλείας – Ήχησε το 112
Συναγερμός στην Πυροσβεστική
Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική το απόγευμα της Τετάρτης 13/8 καθώς ξέσπασε πυρκαγιά στο χωριό Καπελέτο στην Ηλεία.
Συγκεκριμένα, η πυρκαγιά ξέσπασε σε χορτολιβαδική έκταση πλησίον του οικισμού και αυτή τη στιγμή καίγονται θερμοκήπια.
#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση, στην περιοχή Καπελέτο Ηλείας. Κινητοποιήθηκαν 24 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 18ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε., 8 οχήματα και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου Ο.Τ.Α.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 13, 2025
Στο σημείο επιχειρούν 24 πυροσβέστες με 1 πεζοπόρο τμήμα της 18ης ΕΜΟΔΕ και 8 οχήματα, ενώ επιχειρεί και 1 ελικόπτερο. Παράλληλα, ήχησε το 112 προκειμένου οι πολίτες της περιοχής να είναι σε ετοιμότητα.
Δείτε τις εικόνες
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις