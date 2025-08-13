Φωτιά στο Καπελέτο Ηλείας – Ήχησε το 112

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική το απόγευμα της Τετάρτης 13/8 καθώς ξέσπασε πυρκαγιά στο χωριό Καπελέτο στην Ηλεία.

Συγκεκριμένα, η πυρκαγιά ξέσπασε σε χορτολιβαδική έκταση πλησίον του οικισμού και αυτή τη στιγμή καίγονται θερμοκήπια.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση, στην περιοχή Καπελέτο Ηλείας. Κινητοποιήθηκαν 24 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 18ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε., 8 οχήματα και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου Ο.Τ.Α.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 13, 2025

Στο σημείο επιχειρούν 24 πυροσβέστες με 1 πεζοπόρο τμήμα της 18ης ΕΜΟΔΕ και 8 οχήματα, ενώ επιχειρεί και 1 ελικόπτερο. Παράλληλα, ήχησε το 112 προκειμένου οι πολίτες της περιοχής να είναι σε ετοιμότητα. ⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Καπελέτο της Περιφερειακής Ενότητας #Ηλείας



‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/kexUnloeCt@pyrosvestiki@hellenicpolice August 13, 2025

Δείτε τις εικόνες