Φωτιά στο Καπελέτο Ηλείας – Ήχησε το 112

Συναγερμός στην Πυροσβεστική

Φωτιά στο Καπελέτο Ηλείας – Ήχησε το 112
Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική το απόγευμα της Τετάρτης 13/8 καθώς ξέσπασε πυρκαγιά στο χωριό Καπελέτο στην Ηλεία.

Συγκεκριμένα, η πυρκαγιά ξέσπασε σε χορτολιβαδική έκταση πλησίον του οικισμού και αυτή τη στιγμή καίγονται θερμοκήπια.

Στο σημείο επιχειρούν 24 πυροσβέστες με 1 πεζοπόρο τμήμα της 18ης ΕΜΟΔΕ και 8 οχήματα, ενώ επιχειρεί και 1 ελικόπτερο. Παράλληλα, ήχησε το 112 προκειμένου οι πολίτες της περιοχής να είναι σε ετοιμότητα.

Δείτε τις εικόνες

fotia kapeleto 1
fotia kapeleto 2
fotia kapeleto 3
fotia kapeleto 4
fotia kapeleto 5
