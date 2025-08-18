Ποιος κέρδισε στην Αλάσκα; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Ποιος κέρδισε στην Αλάσκα; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στο Καλό Πηγάδι Φωκίδας – Σηκώθηκαν 2 ελικόπτερα (βίντεο)

Στο σημείο επιχειρούν 26 πυροσβέστες

Φωτιά στο Καλό Πηγάδι Φωκίδας – Σηκώθηκαν 2 ελικόπτερα (βίντεο)
DEBATER NEWSROOM
UPD: 15:45

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Δευτέρας σε δασική έκταση στην περιοχή Καλό Πηγάδι Φωκίδας.

Για την κατάσβεση επιχειρούν 26 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 4ης ΕΜΟΔΕ, 9 οχήματα και 2 Ε/Π.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ