Φωτιά στο Καλό Πηγάδι Φωκίδας – Σηκώθηκαν 2 ελικόπτερα (βίντεο)
Στο σημείο επιχειρούν 26 πυροσβέστες
Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Δευτέρας σε δασική έκταση στην περιοχή Καλό Πηγάδι Φωκίδας.
Για την κατάσβεση επιχειρούν 26 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 4ης ΕΜΟΔΕ, 9 οχήματα και 2 Ε/Π.
#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Καλό Πηγάδι Φωκίδας. Κινητοποιήθηκαν 26 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 4ης ΕΜΟΔΕ, 9 οχήματα και 2 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 18, 2025
