Φωτιά στο Καλό Πηγάδι Φωκίδας – Σηκώθηκαν 2 ελικόπτερα (βίντεο)

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Δευτέρας σε δασική έκταση στην περιοχή Καλό Πηγάδι Φωκίδας.

Για την κατάσβεση επιχειρούν 26 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 4ης ΕΜΟΔΕ, 9 οχήματα και 2 Ε/Π.

