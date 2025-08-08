Φωτιά σε δασική έκταση στην Ποταμούλα Αιτωλοακαρνανίας – Ήχησε το 112 για εκκένωση του οικισμού (Βίντεο)

Φωτιά σε δασική έκταση στην περιοχή Ποταμούλα Αγρινίου ξέσπασε το απόγευμα της Παρασκευής 8/8.

Συγκεκριμένα, κινητοποιήθηκαν 35 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ, 11 οχήματα και 3 αεροσκάφη. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.

