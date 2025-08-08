Φωτιά σε δασική έκταση στην Ποταμούλα Αιτωλοακαρνανίας – Ήχησε το 112 για εκκένωση του οικισμού (Βίντεο)
Μάχη με τις φλόγες
Φωτιά σε δασική έκταση στην περιοχή Ποταμούλα Αγρινίου ξέσπασε το απόγευμα της Παρασκευής 8/8.
Συγκεκριμένα, κινητοποιήθηκαν 35 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ, 11 οχήματα και 3 αεροσκάφη. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Παράλληλα, υπήρξε μήνυμα από το 112 για εκκένωση του οικισμού προς το Αγρίνιο.
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ