ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε δασική έκταση στην Ποταμούλα Αιτωλοακαρνανίας – Ήχησε το 112 για εκκένωση του οικισμού (Βίντεο)

Μάχη με τις φλόγες

DEBATER NEWSROOM
UPD: 16:43

Φωτιά σε δασική έκταση στην περιοχή Ποταμούλα Αγρινίου ξέσπασε το απόγευμα της Παρασκευής 8/8.

Συγκεκριμένα, κινητοποιήθηκαν 35 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ, 11 οχήματα και 3 αεροσκάφη. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.

Παράλληλα, υπήρξε μήνυμα από το 112 για εκκένωση του οικισμού προς το Αγρίνιο.

ΕΛΛΑΔΑ

