Καλαμάτα: Υπό έλεγχο η φωτιά στην Μπιρμπίτα

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης στην περιοχή της Μπιρμπίτας στην Καλαμάτα, κοντά στον καταυλισμό Ρομά.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, άμεσα κινητοποιήθηκαν πέντε οχήματα με δέκα πυροσβέστες, ενώ στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν οχήματα των ΟΤΑ καθώς και εθελοντές, θέτοντας την φωτιά υπό έλεγχο.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η πυρκαγιά έκαψε περίπου τέσσερα στρέμματα με χαμηλή βλάστηση, ξερά χόρτα και καλαμιώνες.