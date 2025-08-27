Βελτιωμένη η εικόνα της φωτιάς στην Παλιοκαμάριζα Λαυρίου – Μήνυμα από το 112 για εκκένωση του Θορικού, (φωτογραφίες+βίντεο)

Σε ύφεση είναι η φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης σε χαμηλή βλάστηση στη Λεωφόρο Λαυρίου, στην περιοχή Παλιοκαμάριζα Αττικής.

Στις 13:40 ήχησε το 112 για ετοιμότητα. Σύμφωνα με το irafina, η φωτιά έχει κάνει κηλίδωση και έχει ξεφύγει προς το αρχαίο θέατρο. Στη περιοχή επικρατούν ισχυροί άνεμοι, ενώ οι φλόγες καίνε κοντά σε σπίτια.

Στις 14:09 ήχησε πάλι το 112 για εκκένωση των κατοίκων του Θορικού προς Λαύριο.

Οι δυνάμεις ενισχύθηκαν καθώς, πλέον, επιχειρούν 174 πυροσβέστες με 7 ομάδες πεζοπόρων, 49 οχήματα, εθελοντές, 2 A/Φ KAI 5 E/Π. Συνδράμουν μηχανήματα έργου και υδροφόρες της Περιφέρειας Αττικής.

Αρχικά, κινητοποιήθηκαν 70 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 23 οχήματα, εθελοντές, 2 Α/Φ και 3 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.

ΦΩΤΟ: Πυροπροστασία Δασών Λαυρεωτικής ΦΩΤΟ: Πυροπροστασία Δασών Λαυρεωτικής

H φωτιά καίει καλαμιές και ελαιόδεντρα, με τους καπνούς να είναι ορατοί από μεγάλη απόσταση.

Πού υπάρχει διακοπή κυκλοφορίας

Λόγω της πυρκαγιάς έχει διακοπεί η κυκλοφορία στη Λεωφόρο Λαυρίου, στη συμβολή με ανώνυμη οδό στο ύψος πρατηρίου υγρών καυσίμων “SHELL” στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα και στη λεωφόρο Λαυρίου, από το ύψος του κυκλικού κόμβου Λαυρίου, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα.