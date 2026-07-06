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Φωτιά στην Μάνδρα: Χωρίς ενεργό μέτωπο η πυρκαγιά στην Οινόη

Παραμένουν στο σημείο ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις

Φωτιά στην Μάνδρα: Χωρίς ενεργό μέτωπο η πυρκαγιά στην Οινόη
DEBATER NEWSROOM

Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά στην Μάνδρα που ξέσπασε χθες Κυριακή (5/7) σε αγροτοδασική έκταση, κοντά στην Οινόη.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Πυροσβεστικής, οι δυνάμεις που συνεχίζουν να επιχειρούν στο σημείο, αντιμετωπίζουν πλέον μόνο καπνούς, εντός της περιμέτρου, όπου εξελίχθηκε η φωτιά στην περιοχή της Μάνδρας. Από τις πρώτες πρωινές ώρες έχουν διατεθεί 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα κυρίως για την επιτήρηση της πυρκαγιάς.

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Επίσης στην περιοχή της πυρκαγιάς παραμένουν υδροφόρες της Περιφέρειας Αττικής, του δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας καθώς και μηχανήματα έργου του ΔΙΚΑΦΚΑ.

Το Κινητό Επιχειρησιακό Κέντρο ΟΛΥΜΠΟΣ, καθώς και το Κινητό Επιχειρησιακο Κέντρο Επιτήρησης drone επιτηρούν επίσης το σημείο. Για την κατάσβεση της φωτιάς στην Μάνδρα επιχειρούν 210 πυροσβέστες με 10 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 76 οχήματα, πλήθος εθελοντών κι εθελοντικών ομάδων Πολιτικής Προστασίας καθώς και 45 οχήματα, κι από αέρος 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.

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