Φωτιά στην Άρτα: Μήνυμα 112 για εκκένωση Αμμότοπου
Ήχησε το 112
Πριν από λίγο στάλθηκε μήνυμα του 112 διότι ξέσπασε φωτιά στην Άρτα.
Το μήνυμα ζητάει από τους πολίτες που βρίσκονται στην περιοχή Αμμότοπου Άρτας να απομακρυνθούν προς Κιάφα.
⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣
🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας
‼️ Αν βρίσκεστε στην περιοχή #Αμμότοπος #Άρτας απομακρυνθείτε προς #Κιάφα
‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
https://t.co/kexUnloeCt@pyrosvestiki@hellenicpolice— 112 Greece (@112Greece) August 13, 2025
