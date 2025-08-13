Φωτιά στην Άρτα: Μήνυμα 112 για εκκένωση Αμμότοπου

Πριν από λίγο στάλθηκε μήνυμα του 112 διότι ξέσπασε φωτιά στην Άρτα.

Το μήνυμα ζητάει από τους πολίτες που βρίσκονται στην περιοχή Αμμότοπου Άρτας να απομακρυνθούν προς Κιάφα.