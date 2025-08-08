Φωτιά στην Ανατολική Αττική: Πύρινη «κόλαση» και μάχη με τις φλόγες – Νεκρός ένας ηλικιωμένος στο Τογάνι Κερατέας

Τη δική τους μάχη δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις με τις φλόγες από τη φωτιά που ξεκίνησε από την Κερατέα το μεσημέρι της Παρασκευής 8/8 και έχει δημιουργήσει πύρινη «κόλαση» στην Ανατολική Αττική.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής επιχειρούν για την κατάσβεση της πυρκαγιάς 260 πυροσβέστες, με 10 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 77 οχήματα. Από αέρος επιχείρησαν 13 αεροσκάφη και 15 ελικόπτερα, εκ των οποίων τα δυο για τον συντονισμό τους. Παράλληλα υπάρχει συνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρες της Περιφέρειας Αττικής.

Παράλληλα, νεκρός εντοπίστηκε νωρίτερα ένας ηλικιωμένος άνδρας, ο οποίος διέμενε μόνιμα σε πλινθόκτιστη κατασκευή στην περιοχή Τογάνι Κερατέας και δεν κατάφερε να ξεφύγει από τις φλόγες με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του.

Δείτε τις εικόνες:

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER η σορός φαίνεται να ανήκει σε έναν 76χρονο άνδρα, ενώ σύμφωνα με μαρτυρίες γειτόνων ζούσε μόνος του χωρίς παροχές (ρεύμα και νερό) περίπου από το 2007.

Επίσης δεν είχε επικοινωνία με συγγενικά του πρόσωπα και η κόρη του δεν ήξερε ότι έμενε εκεί μόνος του.

Φωτιά στην Κερατέα: Μπαράζ μηνυμάτων από το 112

Παράλληλα, το 112 με διαδοχικά μηνύματα ζήτησε την εκκένωση πολλών οικισμών. Μαλιαστέκα, Αγίασμα, Χάρβαλο, Δροσιά, Δημολάκι, Συνερίνα, Παλαιά Φώκαια, ΑΤΕ, Χάρακας, Λεγρενά, Τριανταφυλλιά, Φέριζα, Όλυμπος και Θυμάρι είναι οι περιοχές που έχει ζητηθεί η εκκένωση τους.

Νωρίτερα, η ενημέρωση της Πυροσβεστικής ανέφερε:

Καλησπέρα σας από το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος.

Βελτιωμένη είναι η κατάσταση στα περισσότερα πεδία των επιχειρήσεων αυτή τη στιγμή.

Στην Αργολίδα η πυρκαγιά έχει ελεγχθεί.

Στην Αχαΐα, στην Κεφαλονιά και στην Ποταμούλα Αιτωλοακαρνανίας οι πυρκαγιές είναι σε ύφεση.

Στα Μέγαρα Αττικής η πυρκαγιά είναι οριοθετημένη.

Στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε τις μεσημεριανές ώρες στην περιοχή Μανούτσο Κερατέας, δίνουν μάχη 190 πυροσβέστες με 7 ομάδες δασοκομάντος, 44 οχήματα, πλήθος Εθελοντών και Εθελοντικών οχημάτων με τη συνδρομή υδροφόρων και μηχανημάτων έργου της Περιφέρειας Αττικής, και οι επίγειες δυνάμεις συντονίζονται από το Κινητό Επιχειρησιακό Κέντρο ΟΛΥΜΠΟΣ.

Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 11 αεροσκάφη και 13 ελικόπτερα, εκ των οποίων τα δύο για το συντονισμό τους.

Χρειάστηκε να εκδοθούν 8 μηνύματα από το 112 για την απομάκρυνση των κατοίκων από οικισμούς της περιοχής, προς ασφαλή κατεύθυνση.

Στην περιοχή της Κερατέας οι ριπές των ανέμων έφτασαν τα 7 bf και παραμένουν ισχυροί μέχρι και αυτή τη στιγμή.

Δυνάμεις του ΕΚΑΒ με μία (1) μηχανή, πέντε (5) ασθενοφόρα και μια (1) κινητή ιατρική μονάδα, έχουν αναπτυχθεί στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς.

Επίσης, δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας αναπτύχθηκαν στην περιοχή και μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιήσει 15 απεγκλωβισμούς και ακόμη πέντε (5) απεγκλωβισμοί πραγματοποιήθηκαν από πυροσβέστες.

Δυστυχώς, πλησίον της περιοχής έναρξης της πυρκαγιάς, στο Τογάνι Κερατέας, κατά την κατάσβεση σε πλινθόκτιστη κατασκευή, όπου, σύμφωνα με πληροφορίες διέμενε μόνιμα ηλικιωμένος, οι πυροσβέστες εντόπισαν τη σορό του.

Η καταγραφή των ζημιών σε σπίτια και υποδομές θα πραγματοποιηθεί μετά την κατάσβεση της πυρκαγιάς.

Μόνο το τελευταίο 48ωρο έχουν εκδηλωθεί 114 νέες πυρκαγιές.

Η αυριανή ημέρα αναμένεται δυσκολότερη, με κόκκινο συναγερμό και ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς σε Αττική, Βοιωτία, Εύβοια, Αχαΐα, Ηλεία, Αργολίδα, Κορινθία, Αρκαδία, Λακωνία και Κύθηρα ενώ σε πολλές ακόμη περιοχές της Επικράτειας αναμένεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς.

Για ακόμη μία φορά απευθύνουμε ισχυρή σύσταση για την αποφυγή θερμών εργασιών.

Σε περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς για την ασφάλεια όλων, θα πρέπει υποχρεωτικά να ακολουθούνται οι οδηγίες των αρμόδιων αρχών.

Για οτιδήποτε νεότερο θα ακολουθήσει επόμενη ενημέρωση.