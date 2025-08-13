Φωτιά στη Ζάκυνθο: Νέα αναζωπύρωση μεταξύ Κοιλιωμένου και Έξω Χώρας
Συναγερμός στις δυνάμεις της Πυροσβεστικής
Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική το μεσημέρι της Τετάρτης 13/8 καθώς ξέσπασε νέα αναζωπύρωση στο μέτωπο μεταξύ Κοιλιωμένου και Έξω Χώρας στη Ζάκυνθο.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Imerazante.gr το μέτωπο εντοπίζεται στην δυτική πλευρά του Κοιλιωμένου με κατεύθυνση προς Αγαλά. Πυκνοί καπνοί έχουν καλύψει την ατμόσφαιρα και δυσκολεύουν την ορατότητα.
