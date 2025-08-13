Αποδοκιμασίες Ισραηλινών τουριστών στα ελληνικά νησιά: Συμφωνείτε ή διαφωνείτε; Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στη Ζάκυνθο: Νέα αναζωπύρωση μεταξύ Κοιλιωμένου και Έξω Χώρας

Συναγερμός στις δυνάμεις της Πυροσβεστικής

Φωτιά στη Ζάκυνθο: Νέα αναζωπύρωση μεταξύ Κοιλιωμένου και Έξω Χώρας
DEBATER NEWSROOM

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική το μεσημέρι της Τετάρτης 13/8 καθώς ξέσπασε νέα αναζωπύρωση στο μέτωπο μεταξύ Κοιλιωμένου και Έξω Χώρας στη Ζάκυνθο.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Imerazante.gr το μέτωπο εντοπίζεται στην δυτική πλευρά του Κοιλιωμένου με κατεύθυνση προς Αγαλά. Πυκνοί καπνοί έχουν καλύψει την ατμόσφαιρα και δυσκολεύουν την ορατότητα.

