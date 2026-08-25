Φωτιά στη Βρύση Καβάλας – Σηκώθηκαν τέσσερα εναέρια μέσα

Πυρκαγιά ξέσπασε το πρωί της Τρίτης, 25 Αυγούστου σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Βρύση του Δήμου Παγγαίου στην Καβάλα.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 25 Αυγούστου 2026, περίπου στις 11:00.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Για το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 34 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 21ης και 2ης ΕΜΟΔΕ και 8 οχήματα.

Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 2 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Βρύση, του δήμου Παγγαίου στην #Καβάλα.

Κινητοποιήθηκαν 34 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 2ης και 21ης #ΕΜΟΔΕ, 8 οχήματα, 2 Α/Φ και 2 Ε/Π.

Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. August 25, 2026

Για τη συνδρομή στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος κινητοποιήθηκε ο δήμος Παγγαίου προκειμένου να παρέχει υδροφόρες.

Καθόλη τη διάρκεια του συμβάντος το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Καβάλας.