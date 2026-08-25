Αγία Παρασκευή: Συνελήφθη ο σύζυγος της παρουσιάστριας για ενδοοικογενειακή βία – Του έκανε μήνυση μετά τον καυγά στο σπίτι τους

Εξελίξεις σημειώνονται στην υπόθεση της καταγγελίας παρουσιάστριας για ενδοοικογενειακή βία, καθώς συνελήφθη ο σύζυγός της μετά από μήνυση που κατέθεσε χθες, Δευτέρα, 24 Αυγούστου, μετά από καυγά μέσα στο σπίτι τους στην Αγία Παρασκευή.

Ο σύζυγός της οδηγήθηκε το πρωί της Τρίτης, 25 Αυγούστου στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων, όπου οι αρμόδιες δικαστικές Αρχές θα αποφασίσουν εάν θα τον δικάσουν σήμερα, εάν θα ορίσουν δικάσιμο ή εάν θα του δώσουν αναβολή.

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Υπενθυμίζεται ότι η γυναίκα, η οποία είναι μητέρα ενός παιδιού, πήρε τηλέφωνο χθες στην αστυνομία και κατήγγειλε τον σύζυγό της για εξύβριση.

Μετά την καταγγελία, οι αστυνομικές Αρχές πήγαν στο σπίτι της οικογένειας και προχώρησαν στην προσαγωγή του άντρα στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής, στο πλαίσιο της προβλεπόμενης διαδικασίας.

Καθώς το αδίκημα της εξύβρισης δεν διώκεται αυτεπαγγέλτως, η γυναίκα έπρεπε να υποβάλει μήνυση εφόσον επιθυμούσε να κινηθεί η διαδικασία για τη σύλληψη του συζύγου της, κάτι που, τελικά έγινε.

Η δικογραφία που έχει σχηματιστεί είναι για ενδοοικογενειακή βία, αδίκημα που διώκεται αυτεπάγγελτα.