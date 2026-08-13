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ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στη Σίβηρη Χαλκιδικής – Επιχειρούν τέσσερα εναέρια μέσα

Κινητοποιήθηκαν 52 πυροσβέστες

Φωτιά στη Σίβηρη Χαλκιδικής – Επιχειρούν τέσσερα εναέρια μέσα
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Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης, 13 Αυγούστου σε χαμηλή βλάστηση στη Σίβηρη Χαλκιδικής, προκαλώντας την κινητοποίηση ισχυρών επίγειων και εναέριων δυνάμεων της Πυροσβεστικής.

Για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν 52 πυροσβέστες, με δύο ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 12 οχήματα. Παράλληλα, από αέρος επιχειρούν τρία αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

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Στην επιχείρηση κατάσβεσης συνδράμουν επίσης υδροφόρες ΟΤΑ.

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