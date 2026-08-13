Φωτιά στη Σίβηρη Χαλκιδικής – Επιχειρούν τέσσερα εναέρια μέσα
Κινητοποιήθηκαν 52 πυροσβέστες
Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης, 13 Αυγούστου σε χαμηλή βλάστηση στη Σίβηρη Χαλκιδικής, προκαλώντας την κινητοποίηση ισχυρών επίγειων και εναέριων δυνάμεων της Πυροσβεστικής.
Για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν 52 πυροσβέστες, με δύο ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 12 οχήματα. Παράλληλα, από αέρος επιχειρούν τρία αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.
#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην Σίβηρη Χαλκιδικής. Κινητοποιήθηκαν 52 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, 12 οχήματα, 3 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 13, 2026
Στην επιχείρηση κατάσβεσης συνδράμουν επίσης υδροφόρες ΟΤΑ.
πηγή στην Google
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