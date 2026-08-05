DEBATE: Πότε θα θέλατε να γίνουν οι επόμενες εθνικές εκλογές;
DEBATE: Πότε θα θέλατε να γίνουν οι επόμενες εθνικές εκλογές; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
DEBATE: Πότε θα θέλατε να γίνουν οι επόμενες εθνικές εκλογές; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στη Δυτική Αττική: Το συγκλονιστικό βίντεο timelapse από την κορυφή του Κιθαιρώνα

Καταγράφει την ένταση και την ταχύτητα της πύρινης λαίλαπας

Φωτιά στη Δυτική Αττική: Το συγκλονιστικό βίντεο timelapse από την κορυφή του Κιθαιρώνα
DEBATER NEWSROOM

Αποκαλυπτικό για την ένταση και την ταχύτητα με την οποία κινήθηκε η φωτιά στη δυτική Αττική είναι το βίντεο που κατέγραψε κάμερα στην κορυφή του Κιθαιρώνα, την οποία εγκατέστησε η Ένωση Ραδιοερασιτεχνικών Δικτύων (Ε.ΡΑ.ΔΙΚ.).

Συγκεκριμένα, στο timelapse βίντεο από τις νυχτερινές ώρες της 31ης Αυγούστου και το ξημέρωμα της 1ης Αυγούστου φαίνεται η φωτιά να φουντώνει μέσα σε λίγη ώρα και να σηκώνεται ένα πέπλο καπνού με τις φλόγες να συνεχίζουν το καταστροφικό τους έργο προς το Πόρτο Γερμενό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως αναφέρεται, μάλιστα, στη σχετική ανάρτηση, «το νέφος της πυρκαγιάς είναι τόσο έντονο, που καταφέρνει και σχηματίζει μικρά ή και μεγαλύτερα νέφη pyrocumulus».

Προσθήκη ως προτεινόμενη
πηγή στην Google
Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ