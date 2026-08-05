Φωτιά στη Δυτική Αττική: Το συγκλονιστικό βίντεο timelapse από την κορυφή του Κιθαιρώνα
Καταγράφει την ένταση και την ταχύτητα της πύρινης λαίλαπας
Αποκαλυπτικό για την ένταση και την ταχύτητα με την οποία κινήθηκε η φωτιά στη δυτική Αττική είναι το βίντεο που κατέγραψε κάμερα στην κορυφή του Κιθαιρώνα, την οποία εγκατέστησε η Ένωση Ραδιοερασιτεχνικών Δικτύων (Ε.ΡΑ.ΔΙΚ.).
Συγκεκριμένα, στο timelapse βίντεο από τις νυχτερινές ώρες της 31ης Αυγούστου και το ξημέρωμα της 1ης Αυγούστου φαίνεται η φωτιά να φουντώνει μέσα σε λίγη ώρα και να σηκώνεται ένα πέπλο καπνού με τις φλόγες να συνεχίζουν το καταστροφικό τους έργο προς το Πόρτο Γερμενό.
Όπως αναφέρεται, μάλιστα, στη σχετική ανάρτηση, «το νέφος της πυρκαγιάς είναι τόσο έντονο, που καταφέρνει και σχηματίζει μικρά ή και μεγαλύτερα νέφη pyrocumulus».
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