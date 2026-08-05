Φωτιά στη Δυτική Αττική: Το συγκλονιστικό βίντεο timelapse από την κορυφή του Κιθαιρώνα

Αποκαλυπτικό για την ένταση και την ταχύτητα με την οποία κινήθηκε η φωτιά στη δυτική Αττική είναι το βίντεο που κατέγραψε κάμερα στην κορυφή του Κιθαιρώνα, την οποία εγκατέστησε η Ένωση Ραδιοερασιτεχνικών Δικτύων (Ε.ΡΑ.ΔΙΚ.).

Συγκεκριμένα, στο timelapse βίντεο από τις νυχτερινές ώρες της 31ης Αυγούστου και το ξημέρωμα της 1ης Αυγούστου φαίνεται η φωτιά να φουντώνει μέσα σε λίγη ώρα και να σηκώνεται ένα πέπλο καπνού με τις φλόγες να συνεχίζουν το καταστροφικό τους έργο προς το Πόρτο Γερμενό.

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Όπως αναφέρεται, μάλιστα, στη σχετική ανάρτηση, «το νέφος της πυρκαγιάς είναι τόσο έντονο, που καταφέρνει και σχηματίζει μικρά ή και μεγαλύτερα νέφη pyrocumulus».