Φωτιές σε οχήματα σε Πειραιά και Ηράκλειο – Επιχείρησαν πυροσβεστικές δυνάμεις για την κατάσβεση
Τα συμβάντα σημειώθηκαν το πρωί της Τετάρτης
Φωτιά σε αυτοκίνητο ξέσπασε τα ξημερώματα της Τετάρτης στην οδός Αθανασίου Διάκου στον Πειραιά, με έξι πυροσβέστες και 2 οχήματα να επιχειρούν για την κατάσβεση.
Κατεσβέσθη #πυρκαγιά σε ΕΙΧ όχημα, σε περιοχή του δήμου Πειραιά. Επιχείρησαν 6 #πυροσβέστες με 2 οχήματα.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 3, 2025
Επιπλέον, φωτιά σε όχημα ξέσπασε το πρωί της Τετάρτης στην πυλωτή πολυκατοικίας στην οδό Δελιμάρκου, στο Ηράκλειο Κρήτης, με 16 πυροσβέστες και 6 οχήματα να επιχειρούν.
