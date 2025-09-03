Επιστροφή Τσίπρα: Ρεαλιστικό comeback ή ευσεβής πόθος; Ψήφισε Εδώ
Φωτιές σε οχήματα σε Πειραιά και Ηράκλειο – Επιχείρησαν πυροσβεστικές δυνάμεις για την κατάσβεση

Τα συμβάντα σημειώθηκαν το πρωί της Τετάρτης

ΛΑΖΟΣ ΜΑΝΤΙΚΟΣ

Φωτιά σε αυτοκίνητο ξέσπασε τα ξημερώματα της Τετάρτης στην οδός Αθανασίου Διάκου στον Πειραιά, με έξι πυροσβέστες και 2 οχήματα να επιχειρούν για την κατάσβεση.

Επιπλέον, φωτιά σε όχημα ξέσπασε το πρωί της Τετάρτης στην πυλωτή πολυκατοικίας στην οδό Δελιμάρκου, στο Ηράκλειο Κρήτης, με 16 πυροσβέστες και 6 οχήματα να επιχειρούν.

