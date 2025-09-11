Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά σε κατάστημα εστίασης στους Θρακομακεδόνες – Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής
Ευτυχώς δεν υπήρξε τραυματισμός
Συναγερμός σήμανε το πρωί της Πέμπτης 11/9 στην Πυροσβεστική για φωτιά που εκδηλώθηκε σε κατάστημα εστίασης στους Θρακομακεδόνες. Η άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής έφερε αποτέλεσμα καθώς η πυρκαγιά τέθηκε υπό μερικό έλεγχο.
Στο σημείο έσπευσαν 24 πυροσβέστες με 8 οχήματα και υδροφόρες ΟΤΑ, που κατάφεραν άμεσα να θέσουν τη φωτιά υπό μερικό έλεγχο.
Ευτυχώς, δεν αναφέρθηκε κάποιος τραυματισμός, παρά μόνο υλικές ζημιές στην επιχείρηση.
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις