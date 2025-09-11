Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά σε κατάστημα εστίασης στους Θρακομακεδόνες – Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Πέμπτης 11/9 στην Πυροσβεστική για φωτιά που εκδηλώθηκε σε κατάστημα εστίασης στους Θρακομακεδόνες. Η άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής έφερε αποτέλεσμα καθώς η πυρκαγιά τέθηκε υπό μερικό έλεγχο.

Στο σημείο έσπευσαν 24 πυροσβέστες με 8 οχήματα και υδροφόρες ΟΤΑ, που κατάφεραν άμεσα να θέσουν τη φωτιά υπό μερικό έλεγχο.

Ευτυχώς, δεν αναφέρθηκε κάποιος τραυματισμός, παρά μόνο υλικές ζημιές στην επιχείρηση.