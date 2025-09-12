Φωτιά σε ΙΧ στην Αθηνών-Λαμίας στο ύψος της Μαλακάσας – Κλειστή η δεξιά λωρίδα

Διακοπή κυκλοφορίας στη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας στην εθνική οδό Αθηνών-Λαμίας, στο ύψος της Μαλακάσας, λόγω φωτιάς που ξέσπασε το πρωί της Παρασκευής 12/9 σε ΙΧ αυτοκίνητο.

Η φωτιά εκδηλώθηκε στο ρεύμα προς Αθήνα της εθνικής οδού Αθηνών-Λαμίας.

Εκτός από τη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας, η τροχαία έχει διακόψει την κίνηση και στη λωρίδα έκτακτης ανάγκης.