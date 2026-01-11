Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά σε εργοστάσιο στο Κορωπί

Φωτιά ξέσπασε νωρίς το πρωί της Κυριακής σε αποθήκη εργοστασίου στο Κορωπί Αττικής, σημαίνοντας συναγερμό στην Πυροσβεστική.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πυρκαγιά σε χώρο επιχείρησης στο Κορωπί Αττικής. Επιχειρούν 27 #πυροσβέστες με 10 οχήματα. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) January 11, 2026

Συγκεκριμένα, 27 πυροσβέστες με 10 οχήματα προσπαθούν να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο, ενώ συνδρομή παρέχουν και υδροφόρες των όμορων δήμων.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 02:00 το πρωί, σε δύο αποθήκες εταιρείας, με τις φλόγες να έχουν κάψει το εσωτερικό τους, ενώ νωρίς το μεσημέρι τέθηκε υπό μερικό έλεγχο.