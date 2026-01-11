Η ίδρυση κόμματος από τη Μαρία Καρυστιανού θα έχει θετικές ή αρνητικές συνέπειες για το “κίνημα των Τεμπών”;
ΕΛΛΑΔΑ

Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά σε εργοστάσιο στο Κορωπί

Επιχείρησαν 27 πυροσβέστες με 10 οχήματα 

Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά σε εργοστάσιο στο Κορωπί
ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM
UPD: 12:26

Φωτιά ξέσπασε νωρίς το πρωί της Κυριακής σε αποθήκη εργοστασίου στο Κορωπί Αττικής, σημαίνοντας συναγερμό στην Πυροσβεστική.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. 

Συγκεκριμένα, 27 πυροσβέστες με 10 οχήματα προσπαθούν να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο, ενώ συνδρομή παρέχουν και υδροφόρες των όμορων δήμων.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 02:00 το πρωί, σε δύο αποθήκες εταιρείας, με τις φλόγες να έχουν κάψει το εσωτερικό τους, ενώ νωρίς το μεσημέρι τέθηκε υπό μερικό έλεγχο.

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ