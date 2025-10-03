Φωτιά σε εγκαταλελειμμένο σπίτι στο κέντρο της Θεσσαλονίκης (Βίντεο – Φωτογραφίες)
Έντονη η μυρωδιά του καπνού
Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Παρασκευής 3/10 στην Πυροσβεστική καθώς ξέσπασε φωτιά σε εγκαταλελειμμένο σπίτι στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.
Συγκεκριμένα, η πυρκαγιά ξέσπασε σύμφωνα με το Thesspost.gr στην οδό Καπετάν Άγρα, με τις μαρτυρίες να αναφέρουν ότι αυτή προήλθε από πυροτεχνήματα που έριξαν άγνωστοι.
Δυνάμεις της Πυροσβεστικής δίνουν μάχη για να μην επεκταθεί η φωτιά, καθώς βρίσκεται κοντά σε σπίτια, ενώ η μυρωδιά του καπνού είναι έντονη στην περιοχή.
Δείτε τις εικόνες
