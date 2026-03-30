Υπό έλεγχο η φωτιά σε διαμέρισμα στου Γκύζη
Πρόκειται για διαμέρισμα πέμπτου ορόφου
Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Δευτέρας (30.03) στις δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας μετά από φωτιά που ξέσπασε σε διαμέρισμα στου Γκύζη.
Σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER, πρόκειται για διαμέρισμα πέμπτου ορόφου, ενώ, έχουν ήδη κινητοποιηθεί 25 πυροσβέστες με 9 οχήματα, κι ένα ειδικό βραχιονοφόρο κλιμακοφόρο όχημα.
Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για εγκλωβισμένα άτομα, ενώ, λίγο μετά τις 20.30 η πυροσβεστική κατάφερε να θέσει τη φωτιά υπό έλεγχο.
