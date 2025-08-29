Πιστεύετε ότι πρέπει να αλλάξει ο εκλογικός νόμος; Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε δασική έκταση στην Χόικα Θεσπρωτίας – Ενισχήθηκαν οι δυνάμεις, επιχειρούν 9 εναέρια μέσα

Συναγερμός στην πυροσβεστική

Φωτιά σε δασική έκταση στην Χόικα Θεσπρωτίας – Ενισχήθηκαν οι δυνάμεις, επιχειρούν 9 εναέρια μέσα
(ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΟΥΜΑΣ/EUROKINISSI)
DEBATER NEWSROOM
UPD: 19:05

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής (29.08) σε δασική έκταση στην Χόικα Θεσπρωτίας, σημαίνοντας συναγερμό στις πυροσβεστικές δυνάμεις.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν κι επιχειρούν 22 πυροσβέστες με 9 οχήματα, ενώ από αέρος συνδράμουν με ρίψεις νερού 5 αεροσκάφη κι 1 ελικόπτερο.

Δείτε την ενημέρωση της πυροσβεστικής

Ενισχήθηκαν οι δυνάμεις

Η πυροσβεστική δύναμη ενισχύθηκε και πλέον επιχειρούν 62 πυροσβέστες, 5 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων από την 2η, 5η και 10η ΕΜΟΔΕ, καθώς και 12 πυροσβεστικά οχήματα. Παράλληλα, στην επιχείρηση αεροπυρόσβεσης συμμετέχουν 5 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα.

