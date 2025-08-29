Φωτιά σε δασική έκταση στην Χόικα Θεσπρωτίας – Ενισχήθηκαν οι δυνάμεις, επιχειρούν 9 εναέρια μέσα

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής (29.08) σε δασική έκταση στην Χόικα Θεσπρωτίας, σημαίνοντας συναγερμό στις πυροσβεστικές δυνάμεις.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν κι επιχειρούν 22 πυροσβέστες με 9 οχήματα, ενώ από αέρος συνδράμουν με ρίψεις νερού 5 αεροσκάφη κι 1 ελικόπτερο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δείτε την ενημέρωση της πυροσβεστικής

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Χοϊκα Θεσπρωτίας. Κινητοποιήθηκαν 22 #πυροσβέστες με 9 οχήματα, 5 Α/Φ και 1 Ε/Π.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 29, 2025

Ενισχήθηκαν οι δυνάμεις

Η πυροσβεστική δύναμη ενισχύθηκε και πλέον επιχειρούν 62 πυροσβέστες, 5 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων από την 2η, 5η και 10η ΕΜΟΔΕ, καθώς και 12 πυροσβεστικά οχήματα. Παράλληλα, στην επιχείρηση αεροπυρόσβεσης συμμετέχουν 5 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα.