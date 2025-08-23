Φωτιά σε δασική έκταση στα Δερβενοχώρια – Στη μάχη 7 εναέρια

Φωτιά ξέσπασε το πρωί του Σαββάτου (23.08) σε δασική έκταση στην περιοχή Πάνακτο Δερβενοχωρίων στη Βοιωτία, σημαίνοντας συναγερμό στις πυροσβεστικές δυνάμεις.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν κι επιχειρούν 90 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων της 1ης και 4ης Ειδικής Μονάδας Δασικών Επιχειρήσεων και 25 οχήματα. Από αέρος επιχειρούν με ρίψεις νερού τέσσερα αεροσκάφη και τρία ελικόπτερα.

Συνδρομή στην κατάσβεση της πυρκαγιάς παρέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου του Δήμου.

Η ενημέρωση της πυροσβεστικής: