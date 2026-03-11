Μπορεί η πυρηνική ενέργεια να έχει ρόλο στο ελληνικό ενεργειακό σύστημα;
Φωτιά σε χώρο εμπορίου επί της Λεωφόρου Βάρης Κορωπίου

Φωτιά σε χώρο εμπορίου επί της Λεωφόρου Βάρης Κορωπίου
Γεράσιμος Λυμπέρης
23:59

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική το βράδυ της Τετάρτης 11/3 καθώς ξέσπασε φωτιά σε χώρο εμπορίου επί της Λεωφόρου Βάρης Κορωπίου.

Συγκεκριμένα, η πυρκαγιά ξέσπασε στον χώρο εμπορίου, ενώ στο σημείο σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής επιχειρούν 15 πυροσβέστες με 4 οχήματα.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 23:00 σε κατάστημα με ηλεκτρικά σκούτερ και μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για εγκλωβισμένα άτομα.

