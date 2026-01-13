Φωτιά σε ΑΤΜ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης από εμπρηστική επίθεση – Την έσβησε περαστικός
Στο σημείο εντοπίστηκαν τεμάχια παραφίνης
Στόχος εμπρησμού έγινε, στις 3:30 τα ξημερώματα, ΑΤΜ τράπεζας, που βρίσκεται στην οδό Αντιγονιδών, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.
Η φωτιά που ξέσπασε σβήστηκε από περαστικό, ενώ στο μηχάνημα προκλήθηκαν φθορές.
Στο σημείο φαίνεται πως εντοπίστηκαν τεμάχια παραφίνης για την πρόκληση της φωτιάς.
Την έρευνα για την υπόθεση ανέλαβε η Κρατική Ασφάλεια.
