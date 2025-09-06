Επιστροφή Τσίπρα: Ρεαλιστικό comeback ή ευσεβής πόθος; Ψήφισε Εδώ
Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στο Αρχοντικό Λακωνίας – Στη μάχη 4 εναέρια

DEBATER NEWSROOM

Φωτιά ξέσπασε το πρωί του Σαββάτου (06.09) σε αγροτοδασική έκταση, στην περιοχή Αρχοντικό, του δήμου Ανατολικής Μάνης στη Λακωνία.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν κι επιχειρούν 52 πυροσβέστες, με 2 ομάδες πεζοπόρων της 9ης Ειδικής Μονάδας Δασικών Επιχειρήσεων και 17 οχήματα, ενώ, από αέρος επιχειρούν με ρίψεις νερού δύο αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα.

Συνδρομή στην κατάσβεση της φωτιάς παρέχουν και υδροφόρες του Δήμου.

Δείτε την ενημέρωση της Πυροσβεστικής:

