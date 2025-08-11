Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στην Τρελάγκαθα Αιτωλοακαρνανίας – Ήχησε το 112 για εκκένωση
Συναγερμός στην Πυροσβεστική
Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Δευτέρας 11/8 σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Τρελάγκαθα Αιτωλοακαρνανίας σημαίνοντας συναγερμό στην Πυροσβεστική.
Στο σημείο επιχειρούν 25 πυροσβέστες με 9 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο, ενώ στάλθηκε μήνυμα από το “112” να παραμείνουν άπαντες σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.
#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Τρελαγκαθα Αιτωλοακαρνανίας. Κινητοποιήθηκαν 25 #πυροσβέστες με 9 οχήματα , 2 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 11, 2025
⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣
🆘 Δασική πυρκαγιά στη περιοχή #Τρελάγκαθα της Περιφερειακής Ενότητας #Αιωτολοακαρνανίας
‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/kexUnloeCt@pyrosvestiki
@hellenicpolice— 112 Greece (@112Greece) August 11, 2025
Λίγο αργότερα, υπήρξε μήνυμα για εκκένωση του οικισμού Τρελάγκαθα προς το Μεσολόγγι.
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις