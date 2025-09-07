Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στη Λαγομάνδρα Χαλκιδικής – Ήχησε το 112 (Βίντεο)
Επιχειρούν 5 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα
Συναγερμός έχει σημάνει στην Πυροσβεστική καθώς ξέσπασε φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Λαγομάνδρα της Χαλκιδικής το απόγευμα της Κυριακής 7/9.
Συγκεκριμένα, στο σημείο κινητοποιήθηκαν 54 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 19 οχήματα. Παράλληλα, από αέρος επιχειρούν 5 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.
Παράλληλα, υπάρχει συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.
#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Λαγόμανδρα Χαλκιδικής. Κινητοποιήθηκαν 54 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, 19 οχήματα, 5 Α/Φ και 2 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 7, 2025
Μάλιστα, ήχησε το 112 προς τους πολίτες που είναι στην περιοχή προκειμένου να είναι σε ετοιμότητα.
⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣
🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Λαγομάνδρα της Περιφερειακής Ενότητας #Χαλκιδικής
‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/kexUnloeCt@pyrosvestiki@hellenicpolice— 112 Greece (@112Greece) September 7, 2025
