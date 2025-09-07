Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στη Λαγομάνδρα Χαλκιδικής – Ήχησε το 112 (Βίντεο)

Συναγερμός έχει σημάνει στην Πυροσβεστική καθώς ξέσπασε φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Λαγομάνδρα της Χαλκιδικής το απόγευμα της Κυριακής 7/9.

Συγκεκριμένα, στο σημείο κινητοποιήθηκαν 54 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ και 19 οχήματα. Παράλληλα, από αέρος επιχειρούν 5 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.

Παράλληλα, υπάρχει συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.

Μάλιστα, ήχησε το 112 προς τους πολίτες που είναι στην περιοχή προκειμένου να είναι σε ετοιμότητα.