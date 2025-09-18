Φώκια έκανε… βουτιές και ηλιοθεραπεία στη Σύμη (βίντεο)

Μια φώκια έκανε την έκπληξη στη Σύμη, όταν εμφανίστηκε στην παραλία Νημποριό και πλησίασε τους λουόμενους την ώρα που κολυμπούσαν. Το φιλικό θαλάσσιο θηλαστικό όχι μόνο πέρασε δίπλα από τους κολυμβητές, αλλά στη συνέχεια βγήκε στην ακτή για να ξαποστάσει και να απολαύσει τον ήλιο.

Το στιγμιότυπο κατέγραψε το Symi TV, που δημοσίευσε βίντεο στο Facebook, στο οποίο φαίνεται η φώκια να «απολαμβάνει» τη λιακάδα, χωρίς να ενοχλείται από την παρουσία του κόσμου γύρω της.

Οι λουόμενοι, μικροί και μεγάλοι, ενθουσιάστηκαν με την αναπάντεχη επισκέπτρια, απαθανατίζοντας τη μοναδική στιγμή με φωτογραφίες και βίντεο.