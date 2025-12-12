Φοινικούντα: Στα δικαστήρια της Καλαμάτας ο ανιψιός και ο επιχειρηματίας (βίντεο)

Στη Καλαμάτα βρίσκονται από το πρωί της Παρασκευής (12/12) ο ανιψιός και ο επιχειρηματίας που κατηγορούνται για εμπλοκή στη διπλή δολοφονία στο κάμπινγκ της Φοινικούντας.

Οι δύο άνδρες έφτασαν στην Καλαμάτα, για να παρουσιαστούν ενώπιον της ανακρίτριας του Πρωτοδικείου Καλαμάτας για να δώσουν εξηγήσεις σχετικά με τις ιδιαίτερα σοβαρές κατηγορίες που τους βαραίνουν. Μόλις χθες οι δύο κατηγορούμενοι μεταφέρθηκαν από τη ΓΑΔΑ στα δικαστήρια της Ευελπίδων, όπου και εκτελέστηκε το ένταλμα σύλληψής τους.

Σύμφωνα με τον συνήγορο του ανιψιού Γιάννη Βέρρα, ο εντολέας του αρνείται οποιαδήποτε σχέση και εμπλοκή στο έγκλημα. Όπως ανέφερε ο κ. Βέρρας, ο εντολέας του “είναι σε άθλια κατάσταση. Από την πρώτη στιγμή ό,τι του ζητήθηκε το έδωσε στη Δικαιοσύνη. Δηλώνει αθώος”. Το ίδιο ισχυρίζεται και ο επιχειρηματίας φίλος του.

Θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι θα αιτηθούν και θα τους δοθεί προθεσμία, ώστε οι δικηγόροι τους να μελετήσουν σε βάθος τη δικογραφία που έχει σχηματιστεί σε βάρος τους.