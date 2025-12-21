Φοινικούντα: «Υπάρχουν κι άλλα άτομα από το οικογενειακό περιβάλλον πίσω από τη διπλή δολοφονία» – Νέα καταγγελία από την ανιψιά του 68χρονου

Σοκαρισμένο παρακολουθεί το πανελλήνιο τις εξελίξεις στην υπόθεση του διπλού εγκλήματος στη Φοινικούντα.

Χθες (20.12) προφυλακίστηκε και ο 30χρονος που φέρεται ως συνεργός, ενώ οι Αρχές ερευνούν το ενδεχόμενο να καθοδηγούσε έναν από τους δύο 22χρονους, οι οποίοι εμφανίζονται πλέον ως φυσικοί αυτουργοί της διπλής δολοφονίας στο κάμπινγκ, μέσω τηλεφώνων πακιστανικής προέλευσης.

Υπενθυμίζεται ότι προφυλακισμένοι είναι ήδη δύο 22χρονοι, οι οποίοι θεωρούνται οι φυσικοί αυτουργοί. Ο ένας είχε αρχικά παραδοθεί, δηλώνοντας συνεργός, ωστόσο ο ρόλος του επανεξετάζεται, καθώς εκτιμάται ότι ήταν εκείνος που πυροβόλησε και σκότωσε τον 68χρονο ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και τον 62χρονο επιστάτη.

Στη φυλακή έχουν οδηγηθεί επίσης ο ανιψιός του Κωνσταντίνου Τομαρά, καθώς και ένας φίλος του, επιχειρηματίας και εργοδότης ενός εκ των δύο 22χρονων.

Η Αμαλία Τομαρά, ανιψιά του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, ανέφερε ότι το τελευταίο διάστημα οι σχέσεις του θείου της με τον ξάδελφό της ήταν καλές, ωστόσο στο παρελθόν είχαν υπάρξει σοβαρά προβλήματα.

Όπως υποστήριξε, το κίνητρο της δολοφονίας ήταν οικονομικό, καθώς, παρά το γεγονός ότι ήταν κληρονόμος της επιχείρησης, «ήθελε τα χρήματα άμεσα». Μάλιστα, σημείωσε ότι ο ξάδελφός της έχει ήδη πουλήσει μεγάλο μέρος της περιουσίας που του άφησε ο πατέρας του «για ένα κομμάτι ψωμί».

«Ήθελε τα χρήματα άμεσα»

«Ο θείος μου ξεκίνησε από το μηδέν. Ήταν αυταρχικός και ισχυρογνώμων, αλλά προστάτευε την οικογένειά του», ανέφερε χαρακτηριστικά. Σε ερώτηση για την απουσία της από την τελευταία διαθήκη, διευκρίνισε ότι περιλαμβανόταν σε προηγούμενες, αλλά αποκλείστηκε από την τελευταία μετά από δύο επιθέσεις σε βάρος του θείου της, καθώς –όπως είπε– τον είχαν πείσει ότι πίσω από αυτές βρισκόταν ο ανήλικος γιος της.

Παράλληλα, κατήγγειλε ότι δέχθηκε απειλές μετά την κατάθεσή της: «Με πήρε τηλέφωνο και με απείλησε λέγοντάς μου “όταν αποδείξω την αθωότητά μου, θα δεις τι έχεις να πάθεις”».

Η κ. Τομαρά εκτίμησε ότι υπάρχουν και άλλα εμπλεκόμενα πρόσωπα από το οικογενειακό περιβάλλον, υποστηρίζοντας ότι το σχέδιο της διπλής δολοφονίας δεν καταρτίστηκε πρόσφατα, αλλά εκκολαπτόταν εδώ και δύο με τρία χρόνια, όταν ο θείος της εξέφρασε την πρόθεση να της παραχωρήσει ακίνητο και να τη στηρίξει οικονομικά.

Τέλος, αποκάλυψε ότι αγνοεί πού βρίσκεται η τέφρα του θείου της, απευθύνοντας δημόσια έκκληση σε όποιον την κατέχει να την παραδώσει στην οικογένεια, ώστε να τελεστεί το μνημόσυνο.