Λήψη μέτρων για τα καύσιμα αεροσκαφών και μειωμένοι φόροι στο ρεύμα – Τι προτείνει ο Ευρωπαίος επίτροπος Ενέργειας

Προειδοποίηση για ένα δύσκολο καλοκαίρι λόγω της έλλειψης καυσίμων απηύθυνε ο Ευρωπαίος επίτροπος Ενέργειας Νταν Γιόργκενσεν, ανακοινώνοντας ότι η ΕΕ θα προχωρήσει στη λήψη μέτρων για να αντιμετωπίσει την έλλειψη καυσίμων στα αεροσκάφη.

«Αν χρειαστεί, μπορεί να αναδιανείμουμε και να μοιραστούμε τα διαθέσιμα καύσιμα αεροσκαφών» είπε.

Ο Γιόργκενσεν ανάφερε ότι συστήνεται προς τις κυβερνήσεις των κρατών μελών να μειώσουν τους φόρους στο ηλεκτρικό ρεύμα και να ενισχύσουν τις βιομηχανίες που επηρεάζονται από τις αυξημένες τιμές ενέργειας.

Επιπλέον, πρόσθεσε ότι είναι αναγκαίος ο συντονισμός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αποθήκευση φυσικού αερίου.

Οι ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρείες έχουν προειδοποιήσει για ελλείψεις καυσίμων αεροσκαφών μέσα σε λίγες εβδομάδες, ως αποτέλεσμα του πολέμου στο Ιράν που έχει μπλοκάρει την κύρια διαδρομή εφοδιασμού μέσω του Στενού του Ορμούζ.

Περίπου το 75% του εφοδιασμού της Ευρώπης σε καύσιμα αεροσκαφών προέρχεται από τη Μέση Ανατολή.