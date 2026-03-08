Finos Films: Το ιδιαίτερο βίντεο για την ημέρα της Γυναίκας με εμβληματικές μορφές της μεγάλης οθόνης

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας, η Φίνος Φιλμ δημοσίευσε ένα αφιερωματικό βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τιμώντας τις σπουδαίες πρωταγωνίστριες του ελληνικού κινηματογράφου.

Στο βίντεο, που αναρτήθηκε στον επίσημο λογαριασμό της εταιρείας στο Instagram, εμφανίζονται εμβληματικές μορφές της μεγάλης οθόνης, όπως η Αλίκη Βουγιουκλάκη, η Τζένη Καρέζη, η Ρένα Βλαχοπούλου και η Μάρθα Καραγιάννη.

Παράλληλα, σε αποσπάσματα από κλασικές ταινίες της εταιρείας, ηθοποιοί όπως ο Λάμπρος Κωνσταντάρας και ο Κώστας Βουτσάς εκφράζουν τις απόψεις τους για τις γυναίκες.

Το βίντεο αποτελείται από χαρακτηριστικές σκηνές αγαπημένων κινηματογραφικών παραγωγών της Φίνος Φιλμ, ενώ στη λεζάντα της ανάρτησης αναφέρεται: «Ρωτήσαμε τους άντρες της Φίνος Φιλμ τη γνώμη τους για τις γυναίκες και να τι μας απάντησαν. Αφιερωμένο σε όλες».