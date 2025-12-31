Φαρμακονήσι: Εντοπίστηκαν 34 μετανάστες – Μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Λέρου
Άμεση κινητοποίηση των Αρχών
Στον εντοπισμό 34 μεταναστών προχώρησε το πρωί της παραμονής της Πρωτοχρονιάς (31/12) στο Φαρμακονήσι, το Λιμενικό Σώμα.
Συγκεκριμένα, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Λέρου για την ύπαρξη μεγάλου αριθμού ατόμων στο Φαρμακονήσι. Ακολούθησαν χερσαίες έρευνες από στελέχη του Κλιμακίου Ειδικών Αποστολών (ΚΕΑ) Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. του Φαρμακονησίου, τα οποία εντόπισαν συνολικά 34 αλλοδαπούς (22 άνδρες,12 γυναίκες).
Οι ανωτέρω μεταφέρθηκαν με Περιπολικό σκάφος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. στο λιμάνι Λακκί της Λέρου και στη συνέχεια στην Κλειστή Ελεγχόμενη Δομή (Κ.Ε.Δ.) του νησιού. Προανάκριση διενεργείται από το Λιμεναρχείο Λέρου.
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις