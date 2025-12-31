Φαρμακονήσι: Εντοπίστηκαν 34 μετανάστες – Μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Λέρου

Στον εντοπισμό 34 μεταναστών προχώρησε το πρωί της παραμονής της Πρωτοχρονιάς (31/12) στο Φαρμακονήσι, το Λιμενικό Σώμα.

Συγκεκριμένα, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Λέρου για την ύπαρξη μεγάλου αριθμού ατόμων στο Φαρμακονήσι. Ακολούθησαν χερσαίες έρευνες από στελέχη του Κλιμακίου Ειδικών Αποστολών (ΚΕΑ) Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. του Φαρμακονησίου, τα οποία εντόπισαν συνολικά 34 αλλοδαπούς (22 άνδρες,12 γυναίκες).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι ανωτέρω μεταφέρθηκαν με Περιπολικό σκάφος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. στο λιμάνι Λακκί της Λέρου και στη συνέχεια στην Κλειστή Ελεγχόμενη Δομή (Κ.Ε.Δ.) του νησιού. Προανάκριση διενεργείται από το Λιμεναρχείο Λέρου.