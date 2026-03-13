Εύβοια: Καραμπόλα τεσσάρων αυτοκινήτων σε κεντρικό δρόμο

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές το βράδυ της Παρασκευής 13/3 όταν υπήρξε τροχαίο στο Βασιλικό Ευβοίας.

Σύμφωνα με το Evima στο τροχαίο ατύχημα φέρεται να ενεπλάκησαν τέσσερα οχήματα κάτω υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες μπροστά από το πρατήριο υγρών καυσίμων που βρίσκεται σε κεντρικό δρόμο.

Από τη σφοδρή σύγκρουση των οχημάτων ευτυχώς δεν υπήρξε τραυματισμός παρά μόνο υλικές ζημιές στα οχήματα.