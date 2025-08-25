Εύβοια: Αίσιο τέλος για το ζευγάρι πεζοπόρων που χάθηκε στην Κύμη

Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια ενός νεαρού ζευγαριού που είχε χαθεί στην περιοχή του καταρράκτη στα Μανίκια, στον δήμο Κύμης Αλιβερίου, στην Εύβοια.

Οι δύο πεζοπόροι, ένας 28χρονος άνδρας και μία 24χρονη γυναίκα, βρέθηκαν σώοι και καλά στην υγεία τους, καθώς οι πυροσβέστες τους συνόδευσαν πίσω στο αυτοκίνητό τους, από όπου ξεκίνησαν το ταξίδι τους προς την Αθήνα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως αναφέρει το evima.gr, το ζευγάρι είχε χάσει τον προσανατολισμό του σε δύσβατη περιοχή κατά τη διάρκεια της πεζοπορίας και έστειλε σήμα κινδύνου μέσω του αριθμού έκτακτης ανάγκης 112.

Άμεσα ενημερώθηκαν οι αρχές, με την Αστυνομία και την Πυροσβεστική να σπεύδουν στο σημείο. Στην επιχείρηση συμμετείχε και ο πρόεδρος της Κοινότητας Κώστας Σεφερλής, ο οποίος βοήθησε στον εντοπισμό των αγνοουμένων.