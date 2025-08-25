ΔΕΘ: Πώς κρίνετε τα μέτρα που αναμένεται να ανακοινώσει ο πρωθυπουργός; Ψήφισε Εδώ
Συναγερμός στην Εύβοια: Αγνοούνται δύο περιπατητές σε δύσβατη περιοχή – Κάλεσαν το 112

Ζευγάρι αποπροσανατολίστηκε κοντά στον καταρράκτη στα Μανίκια

DEBATER NEWSROOM
UPD: 22:52

Συναγερμός σήμανε στην Εύβοια, αγνοούνται δύο περιπατητές σε δύσβατη περιοχή κοντά στον καταρράκτη στα Μανίκια, δήμος Κύμης Αλιβερίου.

Σύμφωνα με το evima.gr, πρόκειται για ζευγάρι, άντρα 28 και γυναίκα 24 ετών, που αποπροσανατολίστηκαν ενώ περπατούσαν. Ενημέρωσαν μέσω 112 και υπάρχει επικοινωνία μαζί τους, ενώ στο σημείο σπεύδουν πυροσβεστική, αστυνομία και ο πρόεδρος της κοινότητας Κώστας Σεφερλής για να τους βοηθήσουν.

