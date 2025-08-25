Συναγερμός στην Εύβοια: Αγνοούνται δύο περιπατητές σε δύσβατη περιοχή – Κάλεσαν το 112

Συναγερμός σήμανε στην Εύβοια, αγνοούνται δύο περιπατητές σε δύσβατη περιοχή κοντά στον καταρράκτη στα Μανίκια, δήμος Κύμης Αλιβερίου.

Σύμφωνα με το evima.gr, πρόκειται για ζευγάρι, άντρα 28 και γυναίκα 24 ετών, που αποπροσανατολίστηκαν ενώ περπατούσαν. Ενημέρωσαν μέσω 112 και υπάρχει επικοινωνία μαζί τους, ενώ στο σημείο σπεύδουν πυροσβεστική, αστυνομία και ο πρόεδρος της κοινότητας Κώστας Σεφερλής για να τους βοηθήσουν.