Ευλογιά αιγοπροβάτων: Φόβοι για “άλμα” στις τιμές γαλακτοκομικών προϊόντων

Οι εκπρόσωποι του κλάδου εκτιμούν ότι θα μειωθεί η παραγωγή αιγοπρόβειου γάλακτος λόγω της ευλογιάς, ενώ ταυτόχρονα θα αυξηθούν οι τιμές παραγωγού. Μάλιστα ο κίνδυνος ανατιμήσεων δεν αφορά μόνο το γάλα και τα γιαούρτια, αλλά και την φέτα, καθώς οι γαλακτοβιομηχανίες μιλούν για ελλείψεις στην πρώτη ύλη.

Η ευλογιά έχει οδηγήσει στην θανάτωση χιλιάδων ζώων, με αποτέλεσμα οι εκπρόσωποι της βιομηχανίας να “χτυπούν καμπανάκι” για ελλείψεις στην αγορά αιγοπρόβειου γάλακτος, αλλά και για νέες ανατιμήσεις στο ράφι τους επόμενους μήνες. Σύμφωνα με όσα αναφέρουν οι κτηνοτρόφοι, κατά 27% αναμένεται να μειωθεί η παραγωγή γάλακτος συγκριτικά με πέρυσι, πιέζοντας τις τιμές παραγωγού προς τα πάνω.

Ο Δημήτρης Μόσχος, πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικής Κτηνοτροφίας δήλωσε ότι «ήδη συζητιέται μία αύξηση τιμών παραγωγού της τάξεως των επτά με δέκα λεπτών. Το διάστημα αυτό εμείς θεωρούμε όμως ότι αυτή η τιμή είναι αρκετά χαμηλά σε σχέση με το κόστος παραγωγής. Αυτό που ζητάμε είναι ότι θα πρέπει να επανέλθουμε σε τιμές που υπήρχαν το διάστημα πριν τον κορoνοϊό».

Η τιμή παραγωγού για το πρόβειο γάλα αναμένεται να αυξηθεί από τα 1,35 με 1,4 ευρώ στα 1,65 ευρώ το κιλό, ενώ σε ότι αφορά στο κατσικίσιο εκτιμάται ότι θα κινηθεί πάνω από το 1 ευρώ το κιλό από τα 85 με 89 λεπτά του ευρώ που είναι σήμερα.

Οι γαλακτοβιομηχανίες ανέφεραν ότι ήδη παρατηρούνται ελλείψεις στο γάλα, προειδοποιώντας για νέες ανατιμήσεις στο επόμενο διάστημα, ιδίως στη φέτα. Έτσι, η τιμή της από τα 12,5 – 13 ευρώ το κιλό σήμερα, δεν αποκλείεται τη νέα χρονιά να ξεπεράσει ακόμη και τα 14 ευρώ το κιλό.

Ανατιμήσεις στη φέτα

Ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Γαλακτοκομικών Προϊόντων Χρήστος Αποστολόπουλος μιλώντας χθες, Τετάρτη (22/10) στο ΕΡΤnews Radio 105,8, είπε ότι: «δυστυχώς, ο έλεγχος έχει χαθεί, το έχουμε πει πολλές φορές. Τα μέτρα ασφάλειας δεν έχουν εφαρμοστεί όπως θα έπρεπε και συνεχίζουμε να βλέπουμε δραματικές αυξήσεις στα μολυσμένα κοπάδια των αιγοπροβάτων, που σημαίνει σφαγιάζονται, μειώνεται ο πληθυσμός, μειώνεται η πρώτη ύλη και επομένως θα μειωθεί και η παραγωγή της φέτας».

Το πρόβλημα με την παραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων έχει εντοπιστεί κυρίως στις περιοχές που έχουν πληγεί, που είναι η Θράκη, η Θεσσαλία, ο νομός Λαρίσης κυρίως και η Θεσσαλονίκη.

«Αυτές είναι οι περιοχές που έχουν πραγματικά πληγεί. Οι βιομηχανίες που κομίζουν γάλα από αυτές τις περιοχές έχουν πληγεί σημαντικά και κάποιες πολύ σημαντικά. Αυτό καταλαβαίνετε ότι θα έχει επίπτωση στην παραγωγή του προϊόντος» εξήγησε ο κ. Αποστολόπουλος, σημειώνοντας ότι θα υπάρξει αύξηση στις τιμές, καθώς η ζήτηση είναι όχι μόνο δεδομένη αλλά αυξανόμενη.

«Δεν αναφέρομαι στην ελληνική αγορά αλλά στην ξένη αγορά. Οι εξαγωγές μας, που είναι το 65% της παραγωγής, αυξάνονται κάθε χρόνο πάνω από 10%. Καταλαβαίνετε, δεν θα μπορέσουμε να ανταποκριθούμε όχι μόνον στην αύξηση αλλά και στις συμφωνίες που ήδη υπάρχουν» επισήμανε. «Δεν μπορούμε να το υπολογίσουμε, γιατί πρέπει να δούμε ποιο είναι το σενάριο, αν θα συνεχίσουμε να βλέπουμε την ασθένεια να αυξάνεται εκθετικά ή θα υπάρξουν κάποια μέτρα να την χαλιναγωγήσουν» απάντησε ως προς το ποια μπορεί να είναι η επιβάρυνση για τη βιομηχανία.