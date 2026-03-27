ΕΥΔΑΠ: Διακοπές νερού σε πέντε δήμους της Αττικής

Λόγω απαραίτητων τεχνικών εργασιών σε κεντρικό τροφοδοτικό αγωγό ύδρευσης, η ΕΥΔΑΠ ανακοινώνει ότι θα σημειωθεί πλήρης διακοπή νερού στα Δημοτικά Διαμερίσματα Μαραθώνας και Νέας Μάκρης του Δήμου Μαραθώνος.

Επίσης η ΕΥΔΑΠ αναφέρει ότι ενδεχομένως η πίεση του νερού θα παρουσιάσει πτώση έως και πλήρης διακοπή της υδροδότησης.

Στα υψηλά σημεία:

του Δήμου Αγίας Παρασκευής

του Δήμου Παιανίας (περιοχή Γλυκών Νερών)

του Δήμου Πεντέλης (περιοχή Νταού Πεντέλης)

του Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου (περιοχή Καλλιτεχνούπολης)

Η διακοπή θα ξεκινήσει από ώρα 6 το απόγευμα της Τρίτης 31 Μαρτίου με σταδιακή επαναφορά στις διάφορες περιοχές από τις 12 το μεσημέρι της Τετάρτης 1ης Απριλίου.

Επισημαίνεται ότι θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για την ελαχιστοποίηση της διάρκειας των εργασιών και την ταχύτερη αποκατάσταση της κανονικής λειτουργίας του δικτύου ύδρευσης.