Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωσης σε Βοιωτία και Μέγαρα – 27 κλοπές, 4 συλλήψεις

Σε εκρίζωση εγκληματικής οργάνωσης που είχε διαπράξει ληστείες και κλοπές προχώρησε η ΕΛ.ΑΣ. συλλαμβάνοντας συνολικά 4 άτομα, μία γυναίκα και τρεις άνδρες που δρόυσαν στις περιοχές των Μεγάρων και της Βοιωτίας.

Ειδικότερα, όπως γνωστοποίησε η αστυνομία, τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης διέπραξαν από τον Αύγουστο του 2024 έως τον περασμένο Οκτώβριο μία ληστεία και 27 κλοπές, σε σπίτια κυρίως ηλικιωμένων, με τη μέθοδο της απασχόλησης.

Οι συλληφθέντες έδρασαν σε Πάτρα, Αγρίνιο, Κόρινθο, Θήβα, Χαλκίδα, Λαμία, ‘Αργος και Καρδίτσα, αφαιρώντας από τα θύματά τους χρήματα, κοσμήματα και τιμαλφή, η αξία των οποίων υπερβαίνει τις 64.000 ευρώ.

Όσον αφορά στην υπόθεση της ληστείας, οι δυο από τους κατηγορούμενους, φορώντας μάσκες, εισέβαλαν στις 10 Οκτωβρίου στο σπίτι ηλικιωμένης στη Λαμία, και ασκώντας σωματική βία στη γυναίκα, αφαίρεσαν το χρηματικό ποσό των 40.000 ευρώ.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Λιβαδειάς, ενώ η Ασφάλεια Πατρών συνεχίζει τις έρευνες, προκειμένου να διακριβωθεί η συμμετοχή τους και σε άλλες αξιόποινες πράξεις.