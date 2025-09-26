Έβρος: Όχημα με συνοριοφύλακες δέχθηκε πυροβολισμό στις Φέρες
Διαπέρασε το πίσω μέρος του οχήματος που επέβαιναν
Πυροβολισμό φέρεται να δέχθηκε όχημα με συνοριοφύλακες που περιπολούσαν στον Έβρο στην περιοχή των Φερών.
Σύμφωνα με το e-evros.gr, το περιστατικό συνέβη το βράδυ μεταξύ Πέμπτης προς Παρασκευή όταν περίπολος δέχθηκε πυροβολισμό από την απέναντι πλευρά του ποταμού.
Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, η σφαίρα (διαμετρήματος 7,62), διαπέρασε το πίσω μέρος του οχήματος που επέβαιναν οι συνοριοφύλακες χωρίς ευτυχώς να υπάρξει τραυματισμός.
Ήδη γίνονται έρευνες για να εξακριβωθεί ποιος και γιατί πυροβόλησε κατά των Ελλήνων αστυνομικών.
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις