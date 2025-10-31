Eurostat: «Πρωταθλητές» οι Έλληνες στην υπερεργασία – Ένας στους πέντε εργάζεται πάνω από 45 ώρες την εβδομάδα

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Eurostat, οι Έλληνες είναι οι «πρωταθλητές» της υπερεργασίας στην Ευρώπη, με πάνω από έναν στους πέντε να εργάζεται περισσότερες από 45 ώρες την εβδομάδα. Την ίδια περίοδο, το δεύτερο τρίμηνο του 2025, το 10,8% των απασχολουμένων ηλικίας 20-64 ετών στην ΕΕ εργάζονταν πέρα από τις 45 ώρες εβδομαδιαίως, συνδυάζοντας κύρια και δευτερεύουσα απασχόληση.

Η Ελλάδα βρίσκεται στην κορυφή με ποσοστό 20,9%, δηλαδή περίπου 10 ποσοστιαίες μονάδες πάνω από τον μέσο όρο της ΕΕ. Ακολουθούν η Κύπρος με 16,6% και η Μάλτα με 14,6%. Στον αντίποδα, οι χώρες με το χαμηλότερο ποσοστό υπερεργασίας είναι η Βουλγαρία (2,5%), η Λετονία (4,1%) και η Ρουμανία (5,9%).

Ο πιο συνηθισμένος χρόνος εργασίας στην ΕΕ είναι μεταξύ 20 και 44 ωρών την εβδομάδα, με το 72,3% των εργαζομένων να εμπίπτει σε αυτή την κατηγορία. Τις υψηλότερες αναλογίες καταγράφουν η Βουλγαρία (92,8%), η Ρουμανία (90,6%) και η Λετονία (86,9%).

Στην άλλη άκρη της κλίμακας, το 16,9% των εργαζομένων στην ΕΕ απασχολείται έως 19 ώρες την εβδομάδα, με τα μεγαλύτερα ποσοστά στην Ολλανδία (26,8%), τη Δανία (25,5%) και την Αυστρία (25,3%). Αντίθετα, η κατηγορία αυτή είναι πιο μικρή στη Ρουμανία (3,5%), τη Βουλγαρία (4,6%) και την Ελλάδα (6,1%).