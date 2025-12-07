Έσπασαν τον αστυνομικό κλοιό οι αγρότες στο ύψος του Κάστρου – Προβλήματα στην Ιονία οδό από το μπλόκο στο Αγγελόκαστρο (βίντεο)

Στο “σπάσιμο” του αστυνομικού κλοιού στο ύψος του Κάστρου προχώρησαν οι αγρότες, ισοπεδώνοντας τα προστατευτικά στηθαία.

Σοβαρά προβλήματα διαπιστώθηκαν στην Ε.Ο. Αθηνών – Λαμίας και την Ιονία Οδό.

Σύμφωνα με το STAR Κεντρικής Ελλάδας, περίπου 50 τρακτέρ από την ευρύτερη περιοχή, περίμεναν να ενσωματωθούν με τον κύριο όγκο των αγροτικών μηχανημάτων που κατευθυνόταν από τον Ορχομενό, τη Λιβαδειά, την Αλίαρτο και τα Βάγια. Εκεί οι Βοιωτοί αγρότες σχημάτισαν δεύτερο μπλόκο. Οι αγρότες επέλεξαν συμβολικά να προπορευτεί της πομπής των τρακτέρ μία νεκροφόρα.

Προβλήματα και στην Ιονία Οδό

Προβλήματα υπάρχουν και στην Ιονία Οδό, στο Αγγελόκαστρο, όπου οι αγρότες έχουν καταλάβει και τις δύο λωρίδες κυκλοφορίας. Οι οδηγοί αναγκάζονται σε παρακάμψεις, με αποτέλεσμα στα διόδια να σχηματίζονται ουρές χιλιομέτρων.

Κλειστή είναι και η Εθνική Οδός Αθηνών – Πατρών, στο ύψος του Κιάτου.

Αποφασισμένοι να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους είναι οι αγρότες του μπλόκου της Νίκαιας. Σε γενική συνέλευση που πραγματοποίησαν το πρωί της Κυριακής, αποφάσισαν αύριο, Δευτέρα, να προχωρήσουν σε δίωρο αποκλεισμό των παρακαμπτήριων οδών και ακολούθως, την Τετάρτη, να αποκλείσουν αποσταριά και από θαλάσσης το λιμάνι του Βόλου.

Την ερχόμενη Πέμπτη το μπλόκο της Νίκαιας θα επισκεφθούν φορείς από την περιοχή της Λάρισας, προκειμένου να δηλώσουν τη συμπαράστασή τους. Μέχρι το τέλος της εβδομάδας θα πραγματοποιηθεί συνέλευση με την Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων στη Νίκαια, ώστε να συναποφασιστεί η συνέχεια του αγώνα.

Την ίδια ώρα, πιέζοντας την κυβέρνηση, οι αγρότες ζητούν να προχωρήσει ένας διάλογος υπό προϋποθέσεις, προκειμένου να δοθούν απαντήσεις στα αιτήματα που θέτουν και αφορούν τον πρωτογενή τομέα.

Μπλόκο στον κόμβο του αεροδρομίου των Ιωαννίνων

Μεγάλη κινητοποίηση πραγματοποιούν από τις 12:00 το μεσημέρι οι αγρότες των Ιωαννίνων, οι οποίοι από κάθε γωνιά του νομού κατέβηκαν στο αεροδρόμιο, με τρακτέρ και αγροτικά αυτοκίνητα.

Αυτή την ώρα έχουν κλείσει στον κόμβο του αεροδρομίου και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας ενώ αναμένεται να κάνουν σύσκεψη οι εκπρόσωποι των συλλόγων τους για να αποφασίσουν την περαιτέρω κλιμάκωση και ποια μορφή θα έχουν οι κινητοποιήσεις τους.

Στην κινητοποίηση συμμετέχουν αγρότες, κτηνοτρόφοι, αμπελουργοί και μελισσοκόμοι από τη Ζίτσα, το Πωγώνι, την Δωδώνη, την Κόνιτσα. Της φάλαγγας των τρακτέρ προηγήθηκε πορεία πολιτών και φορέων.

Ο κόμβος του αεροδρομίου είναι στην Εθνική Οδό Ιωαννίνων-Κακαβιάς, στον οδικό άξονα που οδηγεί στην πύλη εισόδου Ελλάδας-Αλβανίας. Ο αποκλεισμός του κόμβου θα διαρκέσει τρεις ώρες ενώ η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται από παρακαμτήριους δρόμους.

Με μπλόκο 48 ωρών ξεκινούν σήμερα το μεσημέρι αγρότες και κτηνοτρόφοι των Χανίων τις κινητοποιήσεις συντασομενοι με τους συναδέλφους τους, του πρωτογενή τομέα της ηπειρωτικής χώρας και της Κρήτης. Με απόφαση της ΓΣ της Ενωτικής Ομοσπονδίας, ξεκίνησαν να στήνουν το μπλόκο στον κόμβο στα Μεγάλα Χωράφια, ενώ συμβολικά για μισή ώρα θα διακόψουν την κυκλοφορία των οχημάτων επί του ΒΟΑΚ 2.00 με 2.30 το μεσημέρι.

Παράλληλα αποφάσισαν για αύριο Δευτέρα να ενισχυθεί και στηριχθεί η κινητοποίηση στο Αεροδρόμιο Δασκαλογιάννης των Χανίων, ώστε να ακουστούν όπως υποστηρίζει η Ένωση τους, τα αιτήματα τους που μεταξύ άλλων, αφορούν τον οικονομικό εγκλωβισμό τους από επιδοτήσεις, ενισχύσεις και αποζημιώσεις που δεν λαμβάνουν μέχρι σήμερα λόγω της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ενώσεις επαγγελματικές, δήμαρχοι, εκπρόσωποι της Περιφερειακής και Αυτοδιιοιηκητικής κοινότητας, σύλλογοι και οργανώσεις, στηρίζουν με μηνύματα τους τους αγροκτηνοτρόφους του νομού Χανίων.

Μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο αντιπρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Μανούσος Σταυριανουδάκης είπε πως: «Δεν υπάρχει καμία πολυτέλεια για κανέναν αγρότη κτηνοτρόφο να μείνει εκτός του δικαίου αγώνα τους. Καλούμε όλους τους συναδέλφους να στηρίξουν τους αγώνες των μικρομεσαίων αγροτών που είναι ο μόνος δρόμος για νίκη και επιβίωση του πρωτογενή τομέα. Δεν συγκρουόμαστε με την κοινωνία αλλά με τις πολιτικές που μας οδηγούν στον αφανισμό. Είμαστε κομμάτι της κοινωνίας και να καταλάβουμε ότι ο ένας δεν μπορεί να σταθεί χωρίς τον άλλον».

Ξεκίνησε το μπλόκο των αγροτών κτηνοτρόφων στα Μεγάλα Χωράφια Χανίων στον ΒΟΑΚ

