Ερυθρός Σταυρός: Ασθενής επιτέθηκε στο νοσηλευτικό προσωπικό – Πέταξε δοχείο με ούρα στο πρόσωπο ενός εργαζόμενου

Σκηνές βίας και έντασης εκτυλίχθηκαν στο Νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός το βράδυ της Δευτέρας (19/1) όταν ασθενής που μεταφέρθηκε με το ΕΚΑΒ στα ΤΕΠ προκάλεσε χάος και επιτέθηκε στο προσωπικό.

Σύμφωνα με την ΠΟΕΔΗΝ, το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 20:00, όταν ο ασθενής προσήλθε στα ΤΕΠ με ουρολογικό πρόβλημα. Κατά τη διαδικασία διαλογής, άρχισε να βρίζει, να κλωτσάει, να βιντεοσκοπεί με το κινητό του, να αφαιρεί τον ορό και να πετά αίματα στον χώρο.

Όπως καταγγέλλεται, η κατάσταση ξέφυγε εντελώς όταν ο ασθενής πέταξε μπουκάλι με ούρα προς το προσωπικό, ενώ συνέχισε την επιθετική του συμπεριφορά, προκαλώντας πανικό σε γιατρούς, νοσηλευτές και ασθενείς.

Οι γιατροί κάλεσαν την αστυνομία, με αποτέλεσμα να οδηγηθούν στο τμήμα δύο γιατροί και μία νοσηλεύτρια για κατάθεση. Ωστόσο, όπως καταγγέλλει ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, στο κρατητήριο πέρασε τη νύχτα μία νοσηλεύτρια και μάλιστα το πρωί οδηγήθηκε στα δικαστήρια ως κατηγορούμενη.

«Το προσωπικό των νοσοκομείων βιώνει καθημερινά τον απόλυτο τρόμο, ιδιαίτερα στις εφημερίες. Οι συνάδελφοι κατέληξαν και δαρμένοι και κατηγορούμενοι», αναφέρει χαρακτηριστικά ο κ. Γιαννάκος, κάνοντας λόγο για μια «πραγματική ταινία τρόμου» μέσα στα δημόσια νοσοκομεία.