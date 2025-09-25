Έρχονται βροχές και πολύωρες καταιγίδες, ποιες περιοχές θα “βουλιάξουν” – Η πρόγνωση Μαρουσάκη (χάρτες)

Καταιγίδες και πλημμύρες αναμένεται να πλήξουν τη χώρα τις επόμενες ώρες, σύμφωνα με τη νέα πρόγνωση του μετεωρολόγου του OPEN Κλέαρχου Μαρουσάκη.

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο μετεωρολόγος του OPEN αναφέρει πως η κακοκαιρία θα ξεκινήσει από το απόγευμα της Πέμπτης, ενώ το Σάββατο εκτιμάται πως θα αναπτυχθούν πολύωρες καταιγίδες που μπορούν να δώσουν μεγάλα ύψη βροχής.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μάλιστα, δημοσίευσε και χάρτες με τις περιοχές που θα “χτυπήσει” επίμονα η κακοκαιρία.

Η ανάρτηση του Κλέαρχου Μαρουσάκη

“ΑΚΡΑΙΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΣ ΚΑΙΡΟΣ ΜΠΡΟΣΤΑ ΜΑΣ

Το προγνωστικό μας σύστημα έχει αρχίσει πλέον και διαμορφώνει με αρκετά καλή εικόνα για το κύμα κακοκαιρίας που έχουμε μπροστά μας κι έτσι μπορούμε να επισημάνουμε τα παρακάτω:

1. Από σήμερα το απόγευμα αναπτύσσεται ισχυρή βαροβαθμίδα προς την πλευρά του Αιγαίου με αποτέλεσμα τη σημαντική ενίσχυση των βοριάδων οι οποίοι το διάστημα Παρασκευή – Σάββατο θα προσεγγίζουν και τα επίπεδα θυέλλης σε εντάσεις με έμφαση τα κεντρικά και βόρεια τμήματα του Αιγαίου μας (αυξημένες πιθανότητες για απαγορευτικό).

2. Από τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες του Σαββάτου θα αναπτυχθεί οργανωμένο βαρομετρικό χαμηλό προς το κεντρικό – νότιο Ιόνιο το οποίο θα ενισχυθεί σημαντικά από τις θερμές θάλασσες με τις οποίες αναμένεται να αλληλλεπιδράσει.

Αυτό σημαίνει ότι σε πολλές περιοχές δυτικά της οροσειράς της Πίνδου θα αναπτυχθούν πολύωρες ανατροφοδοτούμενες καταιγίδες οι οποίες είναι σε θέση να δώσουν εξαιρετικά μεγάλα ύψη βροχής.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

3. Ανησυχητικό είναι το γεγονός ότι οι καταιγίδες θα δραστηριοποιηθούν για πολλές ώρες ανατροφοδοτούμενες συνεχώς από τις εκεί θαλάσσιες εκτάσεις μη μπορώντας να εκτονωθούν ανατολικότερα εξαιτίας και της βαρομετρικής διάταξης που αναμένεται να διαμορφωθεί (εκτιμώμενη διάρκεια μεγαλύτερη των 24 ωρών).

Αυτό σημαίνει ότι αυξάνεται σημαντικά ο κίνδυνος για πλημμυρικά επεισόδια.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δείχνουμε την απαιτούμενη προσοχή και δεν υπερεκτιμάμε τις δυνάμεις μας απέναντι στα φυσικά φαινόμενα!”.