Έρχονται έντονα φαινόμενα και ισχυρές βροχές από Τετάρτη – Στο επίκεντρο 6 περιοχές, ανάμεσα τους η Αττική

Σημαντική επιδείνωση του καιρού προβλέπεται από την Τετάρτη (21/1) καθώς βροχές και καταιγίδες θα κάνουν την εμφάνιση τους σε πολλές περιοχές της χώρας.

Ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας προειδοποιεί σε ανάρτηση του το μεσημέρι της Δευτέρας (19/1) για έντονα φαινόμενα με ισχυρές βροχές και πλημμύρες στη δυτική και νότια Ελλάδα την Τετάρτη και την Πέμπτη. Οι περιοχές που θα επηρεαστούν περισσότερο με τα τωρινά δεδομένα φαίνεται να είναι το ανατολικό Αιγαίο, η Αττική, η Εύβοια, οι Κυκλάδες και η Κρήτη.

Ειδικότερα στην ανάρτηση του αναφέρει:

«Ένα ισχυρό βαρομετρικό χαμηλό από την περιοχή της Τυνησίας θα επηρεάσει το επόμενο τριήμερο τη χώρα μας με δυνητικά επικίνδυνα φαινόμενα.

Συγκεκριμένα:

📌Τρίτη -Τετάρτη

Τοπικές θύελλες ( ανατολικοί-Ν/Α άνεμοι 9-10 μποφόρ) σε Ιόνιο, Πελοπόννησο, κεντρική-δυτική Στερεά, κεντρικό και νότιο Αιγαίο.

📌Τετάρτη-Πέμπτη

Ισχυρές καταιγίδες και μεγάλα ύψη βροχής που δεν αποκλείεται να δημιουργήσουν πλημμυρικά επεισόδια σε δυτική κ’ νότια Ελλάδα , ανατολικό Αιγαίο, Αττική, Εύβοια, Κυκλάδες, Κρήτη.

📌Τετάρτη-Πέμπτη

Πυκνές χιονοπτώσεις, χιονοθύελλες-χιονοκαταιγίδες σε όλα τα ορεινά και ημιορεινά (κεντροβόρεια)».

Meteo: Θυελλώδεις άνεμοι την Τρίτη 20 Ιανουαρίου

Σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr, πολύ θυελλώδεις άνεμοι ανατολικών διευθύνσεων αναμένεται να επικρατήσουν την Τρίτη 20/01 σε αρκετές περιοχές της δυτικής και νότιας χώρας (μέσοι άνεμοι 8 μποφορ) και συγκεκριμένα στα νοτιοδυτικά θα έχουν εντάσεις θύελλας, με ριπές ανέμου που θα φτάσουν κατά τόπους τα 110 – 120km/h. Στους προγνωστικούς χάρτες που ακολουθούν παρουσιάζονται οι περιοχές όπου περιμένουμε τις μεγαλύτερες ριπές ανέμου κατά τη διάρκεια της Τρίτης 20/01 τις πρώτες πρωινές ώρες (02:00), τις πρωινές ώρες (08:00) και τις απογευματινές ώρες (17:00):

Πότε υποχωρεί το κύμα ψύχους

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, Νίκο Καντερέ: “Η τρίτη εισβολή (του Ιανουάριου) θα αρχίσει να υποχωρεί από τη Τρίτη και κυρίως Τετάρτη και Πέμπτη, καθώς το βαρομετρικό χαμηλό που έρχεται από τη κεντρική Μεσόγειο θα δώσει πολλές βροχές και χιόνια, αλλά στα ορεινά της βόρειας και κεντρικής Ελλάδας, ενώ θα εκδηλωθούν και τοπικά ισχυρές καταιγίδες στις δυτικές, κεντρικές, ανατολικές και νότιες περιοχές, που πιθανόν να έχουν προβλήματα” τόνισε.

“Πριν φύγει ο Ιανουάριος προβλέπεται και άλλο βαρομετρικό χαμηλό από τη Μεσόγειο να δώσει και άλλες βροχές και καταιγίδες στη χώρα μας κάνοντας το μήνα πολύ βροχερό”, κατέληξε.

Η πιο κρύα ημέρα του κύματος ψύχους αναμενόταν σήμερα, με μικρή περαιτέρω πτώση της θερμοκρασίας. Ο παγετός θα επιμείνει στη Βόρεια Ελλάδα, ενώ χαμηλότερες τιμές θα καταγραφούν και στα κεντρικά και νότια. Οι θερμοκρασίες θα παραμείνουν κάτω από τους 10 βαθμούς Κελσίου.

Παγετός εκδηλώθηκε το πρωί της Δευτέρας 19/01 σε αρκετές ηπειρωτικές περιοχές, ενώ ισχυρός ήταν τοπικά ο παγετός στη βόρεια χώρα. Η χαμηλότερη ελάχιστη θερμοκρασία καταγράφηκε στο Καταφύγιο Δραγάτη Ροδόπης με -13.4 °C. Στον χάρτη της εικόνας που ακολουθεί παρουσιάζεται η γεωγραφική κατανομή της ελάχιστης θερμοκρασίας, καθώς και οι 8 σταθμοί που κατέγραψαν τις χαμηλότερες τιμές.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 20-01-2026

Στα νοτιότερα τμήματα της κεντρικής Μακεδονίας, τη Θεσσαλία, τις Σποράδες, τα νησιά του βορείου Αιγαίου, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά, την Πελοπόννησο, το Ιόνιο, τις Κυκλάδες και την Κρήτη αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και στα βόρεια βροχές ή χιονόνερο. Τα φαινόμενα το βράδυ θα επεκταθούν και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά πλήν της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά – ημιορεινά, καθώς και στα ορεινά της Εύβοιας και της Κρήτης. Τα φαινόμενα τη νύχτα στα δυτικά θα ενταθούν.

Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις που βαθμιαία θα πυκνώσουν.

Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί βορειοανατολικοί, στα δυτικά 6 με 8 και τοπικά στα νοτιοδυτικά 9, στα ανατολικά 5 με 6 και τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δε θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Στα βόρεια ηπειρωτικά θα φτάσει τους 07 με 08 βαθμούς, στα κεντρικά και τα νότια ηπειρωτικά τους 10 με 12, στις νησιωτικές περιοχές και τα δυτικά ηπειρωτικά τους 11 με 13, ενώ τοπικά στην Κρήτη, τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα θα φθάσει τους 15 με 16 βαθμούς Κελσίου.

Παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά που στα βόρεια θα είναι κατά τόπους ισχυρός.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 21-01-2026

Επιδείνωση του καιρού με αυξημένες νεφώσεις και τοπικές βροχές σε όλη τη χώρα. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο, κυρίως στα θαλάσσια – παραθαλάσσια τμήματα της δυτικής, της κεντρικής και νότιας ηπειρωτικής χώρας και βαθμιαία στις Κυκλάδες, την Κρήτη, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά – ημιορεινά, οι οποίες αναμένονται εντονότερες στα κεντρικά και τα βόρεια.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί νοτιοανατολικοί 6 με 8 και τις πρωινές ώρες στο Ιόνιο τοπικά 9 μποφόρ με σταδιακή εξασθένηση. Στα ανατολικά θα πνέουν νοτιοανατολικοί 6 με 8 και στο Αιγαίο από το απόγευμα πιθανώς τοπικά 9 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα νότια, όμως παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές και βραδινές ώρες στα βόρεια ηπειρωτικά.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 22-01-2026

Στα δυτικά, τις Κυκλάδες, την Κρήτη, τα Δωδεκάνησα και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και τα βόρεια ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 6 ενώ τις πρωινές ώρες θα επικρατούν στα Δωδεκάνησα νοτιοανατολικοί 6 με 8 με γρήγορη εξασθένηση και στο βόρειο Αιγαίο βόρειοι 4 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα βόρεια και τα κεντρικά ηπειρωτικά.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23-01-2026

Στα δυτικά, το νότιο και το ανατολικό Αιγαίο αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως στα κεντρικά και τα νότια.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βόρεια ηπειρωτικά ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 5 και τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.