Προ των πυλών 4ήμερο ουκρανικό ψύχος με “τσουχτερό” κρύο και χιόνια σε χαμηλά υψόμετρα – Πέφτει έως και 10 βαθμούς η θερμοκρασία

Σε “πολικό” κλοιό αναμένεται να βρεθεί ξανά η χώρα μετά την καλοκαιρία των τελευταίων ημερών, λόγω μιας ψυχρής εισβολής.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφύλλια αναμένεται ένα τετραήμερο ουκρανικό ψύχος με κύρια χαρακτηριστικά το κρύο, τους ισχυρούς βοριάδες, αλλά και τα χιόνια ακόμα και σε χαμηλά υψόμετρα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει για την Αττική αναφέροντας ότι η θερμοκρασία θα πέσει στους 3 βαθμούς Κελσίου, θα επικρατήσουν ισχυροί βοριάδες και θα ρίξει χιονόνερο στα πεδινά.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Γιώργου Τσατραφύλλια:

«Κλείδωσε τετραήμερο Ουκρανικό ψύχος… Καλημέρα!

Αλλάζει από αύριο το σκηνικό του καιρού στη χώρα μας με πτώση της θερμοκρασίας, βοριάδες και χιόνια ακόμα και σε χαμηλά υψόμετρα.

Στην καρδιά του χειμώνα μια τέτοια καιρική εξέλιξη κάθε άλλο παρά αφύσικη δεν είναι.

Τα κύρια χαρακτηριστικά αυτής της ψυχρής εισβολής η οποία μας έρχεται απο την περιοχή της Ουκρανίας είναι:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η σταδιακή πτώση της θερμοκρασίας από βορρά προς νότο θα είναι της τάξης των 10 βαθμών.

Οι βοριάδες θα πνέουν θυελλώδεις 8-9 μποφόρ στο Αιγαίο από το Σάββατο μέχρι την Τρίτη και ανατολικοί τη Δευτέρα και την Τρίτη στο Ιόνιο με την ίδια ένταση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα χιόνια τα οποία γενικά δεν θα είναι πολλά, θα απασχολήσουν τα ορεινά της Μακεδονίας, της Θεσσαλίας, της ανατολικής Στερέας, της Εύβοιας, της Α-ΒΑ Πελοπόννησο, των Κυκλάδων και της Κρήτης. Παροδικά θα φτάσουν μέχρι τα 500 μέτρα στις κεντροβόρειες περιοχές.

Αττική: Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 3 -11 °C στα πεδινά. Οι βοριάδες Σάββατο-Κυριακή-Δευτέρα θα πνέουν σχεδόν θυελλώδεις στα ανατολικά του νομού. Βροχή ή χιονόνερο στα πεδινά. Λίγα χιόνια μέχρι τα 500 μέτρα. Χωρίς προβλήματα χιονοστρώσεων».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η πρόβλεψη Μαρουσάκη

Σύμφωνα με τον γνωστό μετεωρολόγο, πολικός αέρας από την Ουκρανία και τη Μαύρη Θάλασσα θα φέρει βροχές, καταιγίδες και χιονοπτώσεις σε αρκετές περιοχές ρίχνοντας αισθητά την θερμοκρασία. Τα φαινόμενα δεν θα είναι ιδιαίτερα έντονα, μιας και αυτή η πολική αέρια μάζα είναι γενικά ξηρή και πρέπει να πάρει υγρασία από τη θάλασσα για να δώσει τα πρώτα φαινόμενα.

Ανατολική και βόρεια Ελλάδα περιμένουμε έντονες χιονοπτώσεις και κρύο και στη δυτική Ελλάδα θα έχουμε αξιόλογες θερμοκρασίες, όμως χρειάζεται προσοχή στους ανέμους που θα πνέουν θυελλώδεις. Από σήμερα (15/1) το απόγευμα θα ξεκινήσει η μεταβολή του καιρού, η οποία θα απασχολήσει τμήματα της χώρας μας που βρίσκονται από την οροσειρά της Πίνδου και πιο ανατολικά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μέσα στη νύχτα στο βορειοανατολικό Αιγαίο, θα αρχίσει να ενισχύεται ο βοριάς,(έως 9 μποφόρ) και τα επόμενα 24ωρα θα απασχολεί το Αιγαίο και τα ανατολικά – ηπειρωτικά και καθώς θα περνάει από την οροσειρά της Πίνδου. Από σήμερα μέχρι και τα μέσα της άλλης εβδομάδας, θα βλέπουμε θυελλώδεις βοριάδες στο Αιγαίο.

Στην Αττική, κοντά στο απόγευμα θα αρχίσει να συννεφιάζει – στα βόρεια, βορειοανατολικά τμήματα – και μέσα στη νύχτα θα υπάρχει ένα πέρασμα από λίγες βροχές. Ο υδράργυρος από αύριο θα σημειώσει πτώση και δεν θα ξεπερνάει τους 8 βαθμούς στο κέντρο της πόλης. Αναμένεται τις επόμενες ημέρες να υπάρξει λίγο χιόνι, στην Πάρνηθα, την Πεντέλη και τον Κιθαιρώνα, ίσως και στα υψηλότερα τμήματα του Υμηττού, όπως τόνισε ο κ. Μαρουσάκης.