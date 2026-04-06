Επικίνδυνοι ελιγμοί από οδηγούς – Έμπαιναν στο αντίθετο ρεύμα για να το γιορτάσουν (βίντεο)

Όχι ένα, όχι δύο, αλλά τρία αμαξώματα —όπως αποκαλούνται οι καμπίνες από νταλίκες χωρίς πίσω φορτίο— καταγράφονται να κινούνται επικίνδυνα σε επαρχιακό δρόμο, προκαλώντας έντονο προβληματισμό για την οδική ασφάλεια.

Στο βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι οδηγοί φαίνεται να πραγματοποιούν αλλεπάλληλους επικίνδυνους ελιγμούς, ενώ σε κάποια στιγμή διακρίνεται ένα από τα οχήματα να εισέρχεται στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας για αρκετή ώρα. Σύμφωνα με τις εικόνες, οι οδηγοί φαίνεται να εκμεταλλεύονται την απουσία άλλων αυτοκινήτων, ωστόσο η συμπεριφορά τους εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους τόσο για τους ίδιους όσο και για οποιονδήποτε βρεθεί στον δρόμο.

Ακόμη πιο ανησυχητικό είναι το γεγονός ότι σε συγκεκριμένο στιγμιότυπο τα τρία αμαξώματα κινούνται παράλληλα, καταλαμβάνοντας και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας και «σαρώνοντας» ουσιαστικά ολόκληρο το πλάτος του δρόμου.

Οι ίδιες εικόνες δείχνουν πως οι εμπλεκόμενοι φαίνεται να «γιορτάζουν» κάτι, αδιαφορώντας πλήρως για τους κανόνες οδικής κυκλοφορίας και την ανθρώπινη ζωή.

Στο τέλος της λήψης διακρίνεται να έρχεται αυτοκίνητο με ανυποψίαστο οδηγό από το αντίθετο ρεύμα και την τελευταία στιγμή μπαίνουν όλοι στο ρεύμα κυκλοφορίας τους. Το υλικό μάλιστα βιντεοσκοπήθηκε από τους ίδιους και αναρτήθηκε στην πλατφόρμα TikTok.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό φέρεται να έχει σημειωθεί στην περιοχή Μακρινάρα, Λακωνίας, ενώ το βίντεο βρίσκεται ήδη στα χέρια της αστυνομίας, η οποία εξετάζει την υπόθεση. Οι αρχές αναμένεται να προχωρήσουν στις απαραίτητες ενέργειες για τον εντοπισμό και την τιμωρία των υπευθύνων.