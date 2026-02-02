Επίδομα γέννησης: Ποιος δήμος χορηγεί έως έως 15.000 ευρώ – Ποιοι οι δικαιούχοι

Επίδομα γέννησης έως 15.000 ευρώ μπορούν να πάρουν οι δημότες της περιοχής του Θέρμου με σκοπό την αντιμετώπιση της υπογεννητικότητας.

Ο Σπύρος Κωνσταντάρας, δήμαρχος της περιοχής μιλώντας στο OPEN τονίζει ότι το επίδομα αυτό έχει ως στόχο να αποτελέσει “επέκταση της λύσης στο δημογραφικό“. Το σχέδιο ενίσχυσης είναι κλιμακωτό που σημαίνει ότι δεν δίνει μόνο κίνητρα την δημιουργία οικογένειας αλλά και για την απόκτηση περισσότερων παιδιών.

Σύμφωνα με τον κ. Κωνσταντάρα, η κατανομή γίνεται ως εξής:

3.000 ευρώ για το πρώτο παιδί.

3.000 ευρώ για το δεύτερο και το τρίτο παιδί αντίστοιχα.

4.000 ευρώ για το τέταρτο παιδί.

5.000 ευρώ για το πέμπτο παιδί.

15.000 ευρώ για το έκτο παιδί.

Ο δήμαρχος υπογράμμισε πως η απόφαση αυτή πάρθηκε καθώς η περιοχή αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα μείωσης του πληθυσμού.