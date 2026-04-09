Επιχείρηση “Spark-Down”: Κατασχέθηκαν πάνω από 98.000 είδη πυροτεχνίας σε όλη την Ελλάδα – 23 συλλήψεις (video)

Σε μεγάλη επιχείρηση με πανελλαδική εμβέλεια προχώρησε η ΕΛΑΣ την Μεγάλη Τετάρτη με την κατάσχεση χιλιάδων ειδών πυροτεχνίας σε μία δράση που ονομάστηκε “Spark-Down”.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει η ΕΛΑΣ, συγκροτήθηκαν ειδικά συνεργεία αστυνομικών, τα οποία επιχείρησαν καθ΄όλη τη διάρκεια της ημέρας, λαμβάνοντας υπόψη τοπικές ιδιαιτερότητες και δραστηριότητες που συνδέονται με τραυματισμούς, ακόμη και απώλεια ανθρώπινης ζωής.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κατά τη διάρκεια της Ημέρας Δράσης διενεργήθηκαν 3.660 έλεγχοι, πραγματοποιήθηκαν 23 συλλήψεις και βεβαιώθηκαν 22 παραβάσεις, ενώ –μεταξύ άλλων- βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

-49.564- κροτίδες,

-41.447 πυροτεχνήματα,

-6.370 παιδικά αθύρματα,

-152 φωτοβολίδες,

-127 αυτοσχέδιοι πυροτεχνικοί μηχανισμοί,

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

-114 βεγγαλικά και

-2.761 γραμμάρια πρώτων υλών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Συνολικά, από τις 7 Μαρτίου, οπότε και ξεκίνησαν οι έλεγχοι για την καταπολέμηση του φαινομένου, μέχρι και χθες 8 Απριλίου 2026, έχουν διενεργηθεί 27.027 έλεγχοι, με τον αριθμό των συλλήψεων να ανέρχεται σε 93 και των παραβάσεων που βεβαιώθηκαν σε 79.

Παράλληλα, μεταξύ άλλων, έχουν βρεθεί και κατασχεθεί:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

105.762 κροτίδες,

44.139 πυροτεχνήματα,

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

6.975 παιδικά αθύρματα,

1.439 αυτοσχέδιοι πυροτεχνικοί μηχανισμοί,

452 συσκευές εκτόξευσης,

163 φωτοβολίδες,

149 βεγγαλικά και

27.167,64 γραμμάρια πρώτων υλών.

Ενδεικτικά κάποιες από τις υποθέσεις που χειρίστηκε η ΕΛΑΣ:

Μεσσηνία: συνελήφθη άνδρας ελληνικής καταγωτής, καθώς είχε παραγγείλει από το εξωτερικό 1.000 κροτίδες, τις οποίες θα παραλάμβανε με δέμα από εταιρεία ταχυδρομικών μεταφορών, ενώ στην οικία του βρέθηκαν επιπλέον 59 κροτίδες.

Κόρινθος: Συνελήφθη αλλοδαπή, καθώς σε κατάστημα εποχιακών προϊόντων βρέθηκαν πάνω από 32.000 είδη πυροτεχνίας,

Λασίθι: Συνελήφθη ημεδαπός, καθώς σε επιχείρηση βρέθηκαν πάνω από -23.000- κροτίδες.

Αττική: Συνελήφθη ημεδαπός, καθώς σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος βρέθηκαν πάνω από 22.000 κροτίδες καθώς και καπνογόνα, εκτοξευόμενα πυροτεχνήματα, πιστόλια εκτόξευσης φωτοβολίδων κ.α.