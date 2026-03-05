Επιχείρηση – σκούπα στα Άνω Λιόσια για ρευματοκλοπές: Ξηλώθηκαν 1.650 μέτρα καλωδίων, 12 συλλήψεις (Βίντεο)

Το πρωί της Πέμπτης (05/03) σημειώθηκε μεγάλη αστυνομική επιχείρηση σε οικισμό Ρομά που είναι κοντά στο Αμαξοστάσιο Άνω Λιοσίων. Στην επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικές δυνάμεις των Υπηρεσιών του Δήμου Φυλής και του ΔΕΔΔΗΕ.

Από την επιχείρηση συνελήφθησαν 12 άτομα μέσα στο πλαίσιο του αυτόφωρου και κατηγορούμενοι για ρευματοκλοπές και για 75 παράνομες διακοπές συνδέσεων ρεύματος απευθείας από το δίκτυο της ΔΕΗ. Επίσης οι αρχές προχώρησαν σε διακοπή, κατάσχεση και αποξήλωση 1.650 μέτρων παράνομων καλωδίων, τα οποία ήταν συνδεδεμένα απευθείας με το δίκτυο ηλεκτροδότησης.

Κατά την διάρκεια της ίδιας επιχείρησης, καταγράφηκαν 53 περιπτώσεις υδροκλοπής, ενώ στη συνέχεια επιβλήθηκαν δεκάδες κλήσεις για τροχαίες παραβάσεις στις περιοχές των Άνω Λιοσίων και του Ζεφυρίου. Επιπλέον, εντοπίστηκαν παραβάσεις όπως αυθαίρετη κατάληψη δρόμων και αδικαιολόγητη σπατάλη μεγάλων ποσοτήτων νερού.

Σημειώνεται ότι στην επιχείρηση συμμετείχαν Drone, διμοιρία της ΥΑΤ, ειδικός διαμεσολαβητής, εκπαιδευμένος αστυνομικός σκύλος, καθώς και δυνάμεις της Διεύθυνσης Δυτικής Αττικής και της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Δυτικής Αττικής, σε συνεργασία με υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ.