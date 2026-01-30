Οι έμμεσες αυξήσεις στους μισθούς θα ενισχύσουν πραγματικά την οικονομία;
Οι έμμεσες αυξήσεις στους μισθούς θα ενισχύσουν πραγματικά την οικονομία; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Οι έμμεσες αυξήσεις στους μισθούς θα ενισχύσουν πραγματικά την οικονομία; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Αποκαταστάθηκε η βλάβη στο τηλεφωνικό κέντρο του «100»

Σήμανε συναγερμός στην ΕΛΑΣ

Αποκαταστάθηκε η βλάβη στο τηλεφωνικό κέντρο του «100»
DEBATER NEWSROOM
UPD: 20:17

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Παρασκευής (30/1) στην Αστυνομία, καθώς κατέρρευσε ο τηλεφωνικός αριθμός «100», στον οποίο οι πολίτες καλούν για να δηλώσουν έκτακτα περιστατικά.

Μέχρι την πλήρη αποκατάσταση της βλάβης, οι πολίτες μπορούσαν να χρησιμοποιούν τον ευρωπαϊκό αριθμό έκτακτης ανάγκης «112» για οποιοδήποτε επείγον συμβάν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Λίγο μετά τις 20:00 με νεότερη ανακοίνωση της αστυνομίας έγινε γνωστό ότι το πρόβλημα αποκαταστάθηκε.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ