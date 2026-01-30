Αποκαταστάθηκε η βλάβη στο τηλεφωνικό κέντρο του «100»
Σήμανε συναγερμός στην ΕΛΑΣ
Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Παρασκευής (30/1) στην Αστυνομία, καθώς κατέρρευσε ο τηλεφωνικός αριθμός «100», στον οποίο οι πολίτες καλούν για να δηλώσουν έκτακτα περιστατικά.
Μέχρι την πλήρη αποκατάσταση της βλάβης, οι πολίτες μπορούσαν να χρησιμοποιούν τον ευρωπαϊκό αριθμό έκτακτης ανάγκης «112» για οποιοδήποτε επείγον συμβάν.
Λίγο μετά τις 20:00 με νεότερη ανακοίνωση της αστυνομίας έγινε γνωστό ότι το πρόβλημα αποκαταστάθηκε.
